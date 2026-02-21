Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí vs Coclé juego 6 EN VIVO por TVMAX

Panamá/Sean todos bienvenidos a la transmisión del Juego 6 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, un duelo vibrante entre las novenas de Chiriquí y Coclé, que se enfrentan desde el emblemático Estadio José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce.

La serie, pactada al mejor de siete partidos, favorece 3-2 a los chiricanos, quienes llegan con la misión clara: cerrar la llave esta misma noche y asegurar su boleto a la gran final. Los del Valle de la Luna vienen de caer en el Juego 5, un resultado que apretó la semifinal y le devolvió vida a un combativo equipo coclesano. Sin embargo, la experiencia y el carácter de Chiriquí en estas instancias pesan, y saben que no pueden darle más margen a su rival.

Del otro lado, Coclé llega con un envión anímico importante. La victoria reciente les permitió mantenerse con vida y ahora, ante su público, buscarán forzar un decisivo Juego 7. La tropa coclesana confía en su ofensiva oportuna y en el respaldo de su fanaticada para extender la batalla una noche más.

En la final ya espera Panamá Oeste, que viene de despachar en cinco compromisos a Panamá Metro, demostrando solidez en su semifinal. Por eso, esta noche es clave: Chiriquí quiere evitar riesgos y sellar su pase, mientras que Coclé intentará convertir su estadio en una fortaleza y llevar la serie al límite.

Todo está listo en Aguadulce. Ambiente electrizante, graderías encendidas y dos equipos que lo dejarán todo en el terreno. ¡Que ruede la pelota y que comience el espectáculo del béisbol juvenil panameño!