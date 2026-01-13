EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Metro: partido de la jornada 10 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Dos rivales tradicionales miden fuerzas en la décima jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Chiriquí y Panamá Metro se enfrentan en el estadio Juan Demóstenes Arosemena en un partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de este juego han sido anunciadas y las mostramos a continuación.

Los chiricanos han mantenido un buen paso en el certamen. En ocho partidos jugados hasta el momento registran cinco victorias y tres derrotas por lo que tratarán de sacarle el máximo provecho a su visita al Juan Demóstenes Arosemena para afianzarse en la lucha por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Por su parte, los 'metrillos' han progresado notablemente en la competencia. Después de perder sus tres primeros juegos, han ganado cinco de sus últimas seis presentaciones. Esta mejoría les tienen dentro de la zona de clasificación para la siguiente fase.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto donde también informaremos sobre lo que ocurra en los otros cinco juegos de la jornada. Esos encuentros son los siguientes:

Bocas del Toro vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Herrera vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Colón vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Veraguas vs Darién (Estadio de Metetí)

Jornada anterior

Veraguas 10-0 Colón (Finalizado en 7 episodios)

Los' Indios' veragüenses calentaron sus bates y desplegaron una fuerte ofensiva para imponerse a los 'Beep Beep' colonenses, por abultamiento de carreras en siete episodios, en el estadio Justino 'Gasto Brujo' Salinas de La Chorrera.

Veraguas consumó el abultamiento con tres anotaciones en la parte alta de la séptima entrada y su pitcheo limitó a sus rivales a cuatro imparables. Esto le permitió conseguir su segundo triunfo del certamen.

Amílkar Bazán lanzó seis entradas en las que permitió tres inatrapables, dio cinco ponches y cuatro bases por bolas para acreditarse la victoria.

La derrota fue para Abdiel Vega quien toleró dos incogibles y una anotación en una labor de un episodio y un tercio.

Luis Atencio conectó dos hits en dos turnos y anotó tres carreras por Veraguas. Jorge Nash de 2-2 con dos anotadas y una empujada y Jeffer Fuentes de 4-2 con una anotada.

Por Colón, Josué Salazar de 2-1. Edward Delgado de 4-1, Anastacio Araúz y Humberto Periñán de 3-1 cada uno.

Los Santos 2-12 Panamá Este (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Potros' de Panamá Este dominaron a los santeños y les vencieron en un juego, realizado en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Panamá Este explotó su ofensiva en la parte baja de la segunda entrada con siete anotaciones que les abrieron paso hacia la victoria.

Axel Pinillo lanzó un relevo de cinco episodios y un tercio en los que permitió dos inatrapables, no recibió carreras, dio cuatro ponches y dos bases por bolas para acreditarse el triunfo. El descalabro se lo apuntó David Rodríguez.

Kenneth Belgrave pegó de 4-3 con una carrera anotada y dos empujadas por Panamá Este. Alvis Samaniego de 4-2 con una anotada y dos remolcadas y Diego Caicedo de 4-2 con una anotada y tres impulsadas.

Por Los Santos, Justin Gill de 3-2. Miguel Jaén de 2-1 con una carrera anotada y Luis Coloma de 2-1.

Chiriquí 1-3 Coclé

Dereck Gómez trabajó la ruta completa de nueve episodios para otra salida de calidad que le valió a los coclesanos la victoria sobre los chiricanos en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Gómez permitió seis imparables y una carrera, propinó cinco ponches y otorgó una base por bola para ser el lanzador ganador. La derrota la cargó Rafael Araúz.

Ricardo Acosta conectó de 3-2 por Coclé. Johanel Roa de 4-2 y Jaime Escudero de 4-1 y dos carreras empujadas.

Por Chiriquí, Alexis Quintero de 4-2. Joans Montenegro y Andrew Rivas de 3-1 cada uno.

Herrera 6-1 Darién

Los herreranos sumaron su tercer triunfo del torneo al derrotar a las 'Harpías' darienitas en el estadio de Metetí.

Rogelio Jaén tuvo una apertura de ocho episodios y dos tercios en los que propinó ocho ponches y recibió cinco inatrapables y una anotación de sus rivales lo que le valió para apuntarse la victoria. Joseph Ríos cargó con el descalabro.

Omar Osorio bateó de 5-3, anotó una carrera y empujó una por Herrera. Juan Arosemena de 4-2 con una remolcada y Julio Casas de 4-1 con tres impulsadas.

Por Darién, Luis Rodríguez de 3-2. Oscar López de 3-1 con una carrera empujada y Néstor Ramos de 4-1 con una anotada.

Bocas del Toro 7-10 Panamá Metro

Los 'Metrillos' se imponen a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

Cuatro carreras anotadas en la parte baja del cuarto episodio y tres en el sexto le dieron al elenco capitalino la ventaja suficiente para quedarse con la victoria.

Luis Sanjur fue el lanzador ganador al completar una faena de cinco entradas y un tercio en las que permitió siete hits y tres carreras, dio tres ponches y tres bases por bolas. El descalabro se lo apuntó Edgar Ellington.

Anderson Cousins bateó de 4-2, anotó dos carreras y remolcó dos por Panamá Metro. Edgardo Recuero de 5-2 con tres impulsadas y David Murillo de 4-2 con una anotada y una empujada.

Por Bocas del Toro, Jhojan Downer de 4-4 con dos carreras anotadas y dos impulsadas. Carlos Wilson de 5-3 con tres anotadas y una empujada y Edgar Hurtado de 4-2 con una remolcada.

Chiriquí Occidente 4-8 Panamá Oeste

En el partido que fue transmitido por TVMAX, Los 'Vaqueros' de Oeste ratifican su buen momento al vencer a los occidentales en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Johamir Cortés fue el lanzador ganador tras un relevo de dos entradas en las que permitió tres imparables y tres carreras. Ricardo Miranda cargó con la derrota.

Luis Aranda conectó tres hits en cuatro turnos, anotó dos carreras y empujó dos por Panamá Oeste.