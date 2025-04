Calendario Béisbol Mayor 2025: Estos son los juegos para hoy miércoles 2 de abril en el campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor vive este miércoles 2 de abril una fecha clave con seis emocionantes duelos que mantendrán a la afición al borde de sus asientos.

Todos los encuentros comenzarán a las 7:00 pm, ofreciendo una noche completa de puro beisbol de alto nivel. Desde Chiriquí hasta Panamá Este, cada equipo saldrá al diamante con un objetivo claro: sumar victorias para escalar posiciones en la tabla de clasificación.

El plato fuerte de la jornada lo protagoniza el líder Chiriquí, que recibirá a Panamá Metro en el icónico Rod Carew, partido que será transmitido en vivo por TVMAX para todo el país.

Pero la atención también estará puesta en otros duelos vibrantes como el clásico Herrera vs Coclé, donde la rivalidad regional promete encender el estadio Remón Cantera. Mientras tanto, Los Santos buscará mantener su buen momento ante un complicado Panamá Este en el estadio José de la Luz Thompson.

Con varias franquicias luchando por entrar a la recta final del torneo, cada juego cobra especial importancia. Bocas del Toro vs Panamá Oeste, Chiriquí Occidente vs Darién y Veraguas vs Colón completan una cartelera donde la pasión, el talento y la entrega estarán presentes en cada inning. La Copa Cerveza Atlas sigue demostrando por qué es el máximo espectáculo del beisbol mayor panameño. ¡Que empiece el juego! ⚾🇵🇦

📌 Juegos Programados para Hoy - Miércoles 2 de Abril | Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2025 - Copa Cerveza Atlas

⏰ Todos los partidos inician a las 7:00 PM

⚾ Bocas del Toro (Luis Machuca) vs Panamá Oeste (Jonathan Mendoza)

📍 Estadio Justino Salinas

⚾ Chiriquí Occidente (Jorge Arauz) vs Darién (Alexis Saldaña)

📍 Estadio en Metetí

⚾ Chiriquí (Luis Barroso) vs Panamá Metro (Jaime Barría)

📡 Transmisión exclusiva por TVMAX y su canal de YouTube

📍 Estadio Nacional Rod Carew

⚾ Veraguas (Julio Avendaño) vs Colón (Erick López)

📍 Estadio Juan Demóstenes Arosemena

⚾ Los Santos (Ismael Velasco) vs Panamá Este (Maximiliano Gooding)

📍 Estadio José de la Luz Thompson

⚾ Herrera (Didier Vargas) vs Coclé (Dereck Gómez)

📍 Estadio José Antonio Remón Cantera

🔥 Duelos Destacados: