Panamá Este: Los Potros del Este traen de vuelta a los hermanos Wood

Panamá/Todo listo para el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023 y una de las novenas que marcan como favoritas para revalidar el título pasado es Panamá Este quienes cuentan en sus filas a los hermanos Wood, Jay y Joe, pilares en este conjunto.

Conversamos con ambos peloteros, Jay quien es el mayor y que en los próximos días cumplirá 19 años de edad y Joe, el menor quien tiene 16 años de edad.

Para Jay quien es el jardinero izquierdo de los Potros, destacó que para él es muy satisfactorio volver a vestir la camiseta de Panamá Este: "es bien satisfactorio volver a vestir la camiseta de los Potros un año más con esta nueva regla, yo pienso que esta nueva regla es buena para el desarrollo de los peloteros en el país ya que le sube el nivel a la categoría, las expectativas para este año es llegar al campeonato y repetir, la responsabilidad que tenemos como campeones es defender el título".

Para este campeonato la Federación panameña de Béisbol estableció como nuevo reglamento incluir a dos jugadores de campo y dos lanzadores entre 19 a 20 años.

Jay Wood también destacó cómo llega el equipo para este campeonato juvenil y cómo los ven sus rivales: "nosotros sabemos el talento que hay en el equipo, las fortalezas las debilidades y sobre todo la mano puesta en Dios siempre para poder repetir de nuevo el campeonato. Los equipos vienen sobre nosotros, sabemos que vienen sobre la cabeza de nosotros, pero nosotros estamos preparados y vamos con todo a guerrear".

Jay Wood también destacó la evolución que ha tenido su hermano Joe en el béisbol: "Nosotros empezamos jugando en categoría "binbin" pero como yo soy mayor, yo fui “in crescendo” en las categorías y él se quedó más abajo, nosotros jugamos como un año nada más juntos y ahora de nuevo que se nos da la oportunidad en la categoría juvenil, él es un muchacho muy talentoso yo viéndolo a él, a la edad que él tiene, yo digo que él tiene mucho más talento del que yo tenía a la edad que él tiene”.

Joe Wood, campo corto de la novena de Panamá Este tiene 16 años de edad y señaló que la preparación para este año fue muy buena: "nos hemos esforzado cada uno de los peloteros al cien por ciento para tratar de ir paso a paso en el torneo y ver si podemos este año poder quedar campeones".

Para Joe la fortaleza del equipo es el pitcheo: "somos un equipo muy unido, corremos las bases bien, somos un equipo muy compacto y vamos de tratar de hacer lo mejor posible".

Sobre el primer rival de Panamá Este, Joe Wood destacó: "todos los equipos van a venir por nuestras cabezas, somos el equipo campeón, pero sabemos que es un partido difícil contra Metro y primero Dios vamos a quedarnos con esa victoria".

Finalmente se refirió a los fanáticos de Panamá Este: "la afición de Panamá este siempre ha estado con nosotros, siempre nos apoyan al cien por ciento y lo mejor que le podemos dar es esa alegría a ellos para que se sientan contentos con el trabajo que nosotros vamos hacer".

El papá de los hermanos Wood es Ricardo Wood quien también conversó con nosotros, quien nos realtó un pasaje de ellos el cual llama poderosamente la atención el compromiso que tienen sus hijos:

"Repetitivamente siempre digo que el mayor Jay, una vez estaba lloviendo muy fuerte en una práctica, yo realmente no tenía ganas de llevarlo ese día porque estaba lloviendo fuerte y le dije Jay, nos quedamos en casa porque con este aguacero no pueden practicar y él se enojó en ese momento y fue al cuarto de la mamá, regresó y me dice, papa, tenemos que ser disciplinados y yo no tuve palabras simplemente me paré de la cama y fue a llevarlos a la práctica”.

Las fortalezas de sus hijos.

"Joe juega lo que le enseñan, pero el mejor a mi entender es un talento propio que tiene, él juega segunda base, pero este año afortunadamente lo han puesto en el campo corto y realmente lo está haciendo bien”.

"Jay juega el jardinero central, este año aparentemente lo van a poner en el jardín izquierdo, pero definitivamente los dos son bien talentosos, no porque son mis hijos, sino porque es una realidad".

Las novenas de Panamá Este y Panamá Metro abrirán el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil este viernes 6 de enero en el estadio Nacional Rod Carew desde las 8:00 pm y podrá ser visto por las pantallas de TVMAX.