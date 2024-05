David Benavidez le envió un mensaje claro a Canelo Álvarez ¿Qué fue?

El mundo del boxeo está lleno de expectativas y tensiones, y una de las rivalidades más esperadas es la que involucra a David Benavidez y Saúl "Canelo" Álvarez. Tras la reciente victoria del Canelo sobre Jaime Munguia, los ojos del mundo pugilístico se vuelven hacia posibles enfrentamientos futuros, y Benavidez está ansioso por enfrentarse al gran campeón mexicano.

Sin embargo, las declaraciones del Canelo Álvarez sobre la necesidad de una gran bolsa para considerar la pelea no sentaron bien a Benavidez. El joven peleador no se mordió la lengua y expresó su frustración, señalando que el Canelo parece encontrar excusas para evitar enfrentarse a él. Benavidez no se achica ante el desafío y dejó en claro que está listo para el combate, independientemente de las condiciones económicas.

Con firmeza, Benavidez rechaza la noción de que no es un oponente digno y desafía al Canelo a enfrentarlo en el ring. Además, Benavidez hace una audaz predicción: que sería capaz de noquear al Canelo. Su confianza en sus habilidades y su determinación son evidentes, y está decidido a demostrar que es un contendiente formidable en la división. Los señalamientos los dio Benavidez en Upper-Box

La tensión entre Benavidez y el Canelo promete dar lugar a una confrontación épica si alguna vez llega a concretarse. Mientras tanto, los aficionados al boxeo esperan con ansias el día en que estos dos guerreros se enfrenten cara a cara en el cuadrilátero, con mucho en juego y el honor de ser el mejor en juego.

Conoce más del "Canelo" Álvarez.

Saúl "Canelo" Álvarez, uno de los boxeadores más reconocidos y exitosos de la actualidad, nació el 18 de julio de 1990 en Juanacatlán, Jalisco, México. Creció en una familia humilde junto con seis hermanos en un pequeño pueblo llamado Juanacatlán, donde comenzó su amor por el boxeo desde una edad temprana.

El apodo "Canelo" se lo dieron debido a su cabello rojizo, característica distintiva que lo ha hecho fácilmente reconocible en el ring. Desde muy joven, Álvarez mostró talento y dedicación para el boxeo, y comenzó a entrenar en un gimnasio local bajo la tutela de su hermano mayor, Rigoberto Álvarez, quien también es un boxeador profesional.

El Canelo tuvo una carrera amateur breve pero exitosa, ganando la mayoría de sus peleas antes de decidirse a entrar en el mundo del boxeo profesional a la edad de 15 años. Su debut profesional se produjo en octubre de 2005, y desde entonces ha acumulado una impresionante lista de victorias que lo ha llevado a convertirse en una figura destacada en el boxeo mundial.

A lo largo de su carrera, el Canelo ha enfrentado a algunos de los mejores boxeadores de su generación en múltiples divisiones de peso, demostrando su versatilidad y habilidades técnicas en el ring. Ha ganado varios títulos mundiales en diferentes categorías de peso, incluyendo el peso superwélter, mediano y supermediano.

Además de su éxito dentro del ring, el Canelo Álvarez se ha convertido en una figura icónica y una fuente de inspiración para muchos en México y más allá, tanto por su habilidad en el boxeo como por su trabajo filantrópico fuera del ring. Su ascenso desde humildes comienzos hasta convertirse en uno de los boxeadores más reconocidos y respetados del mundo es un testimonio de su dedicación, talento y determinación.