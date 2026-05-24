El cuadrilátero vibró en una velada que llenó de emociones a los fanáticos.

Panamá/La Arena Atheyna Bylon vibró al máximo con una noche de pura adrenalina y guantes firmes. La cartelera "Choque de Invictos" cumplió con las expectativas de los fanáticos del boxeo, regalando una velada inolvidable que, además, marcó por todo lo alto el esperado regreso del boxeo a las pantallas de TVMAX.

Con un total de 10 combates, la noche cerró con broche de oro en una pelea estelar que dejó al público al borde de sus asientos.

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Martínez impone su ley

El plato fuerte de la noche tuvo sabor colombiano. En un combate de alta intensidad, el antioqueño Yuberjén Martínez se llevó la gloria al derrotar por nocaut técnico (TKO) al panameño Ángel Bethancourt en el octavo asalto.

Bethancourt batalló con valentía, pero el poder y el ritmo de Martínez terminaron por inclinar la balanza. Cuando el reloj marcaba los 2:43 minutos del octavo round, el réferi detuvo las acciones ante el implacable castigo del colombiano. Con esta victoria, Martínez no solo mantuvo su récord impecable, sino que se adueñó del cinturón latino vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 112 libras.

"El Gallero" Rodríguez silencia La Chorrera

La coestelar de la noche no se quedó atrás en emociones. En un pleito de pronóstico reservado y sumamente parejo de principio a fin, el chorrerano Leroy Estrada cayó ante el empuje de Carlos "El Gallero" Rodríguez.

Ambos púgiles intercambiaron metralla durante todos los episodios, obligando a los jueces a deliberar en las tarjetas. Al final, la moneda cayó del lado de Rodríguez por decisión dividida, reflejando lo cerrado que estuvo el choque en el tinglado:

Tarjeta 1: 98-92 (A favor de Rodríguez)

98-92 (A favor de Rodríguez) Tarjeta 2: 97-93 (A favor de Rodríguez)

97-93 (A favor de Rodríguez) Tarjeta 3: 94-96 (A favor de Estrada)

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