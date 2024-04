Patricio Manuel, boxeador transgénero terminó en la lona en segundos

EE.UU./El boxeador transgénero Patricio "Pat" Manuel vivió una noche desafiante en el ring al enfrentarse a Joshua Reyes en un combate que marcó su regreso a la actividad pugilística.

El enfrentamiento resultó en una derrota por nocaut en el primer asalto, con apenas 21 segundos transcurridos, en lo que fue un resultado impactante para los espectadores.

Patricio Manuel, quien inició su carrera profesional en 2018 bajo el respaldo de Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya, atrajo la atención del mundo del boxeo como uno de los primeros boxeadores transgénero en competir a nivel profesional.

Su debut fue memorable, venciendo a Hugo Aguilar por decisión unánime, lo que marcó un hito en la historia del deporte de los guantes de boxeo.

“Pat” Manuel se vio obligado a retirarse debido al prejuicio y la discriminación que aún prevalecen en el mundo del boxeo. Sin embargo, en 2023, regresó con determinación y triunfó sobre Hien Huynh y Alexander Gutiérrez.

Su enfrentamiento contra Joshua Reyes en la categoría de los superplumas no terminó como esperaba. Reyes con más peleas en su record, fue muy superior a Manuel.

Luego de este combate, Patricio Manuel en sus redes sociales emitió comentarios luego de la derrota del pasado fin de semana:

No soy de esconder mi cara sin importar el resultado... Perdí anoche.

Es un riesgo que todos tomamos cuando entramos en el ring. Es lo emocionante del boxeo - y también lo más desgarrador.

Pero me niego a inclinarme la cabeza avergonzada. Nunca he sido de los que juegan a lo seguro y a veces eso significa que fallo. Y la vida me ha enseñado una y otra vez que fracasar no me romperá.

Gracias a todos los que han estado (y espero que todavía estén) en mi esquina.

Cuando competía como mujer antes del 2012 ganó cinco títulos amateurs y una participación para tratar de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, plan que no se dio.

