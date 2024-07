Roberto "Manos de Piedra" Durán enfático en decir que no se ha ido al "inframundo"

Panamá/La leyenda del boxeo panameño, Roberto "Manos de Piedra" Durán, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una publicación llena de humor, tras los rumores de su muerte. En su cuenta de Instagram, Durán compartió una foto a color acompañada del siguiente mensaje:

"Buenas tardes, familia. Aquí les dejo una foto a color porque ayer estaban con la ahuevazón de que me había ido pal’ inframundo. A este viejo loco todavía le quedan sus par de años por vivir, Dios primero. Gracias por preocuparse. Se les quiere de gratis. Manos de Piedra."

Hazañas de Roberto Durán como Boxeador

Roberto Durán es una de las figuras más icónicas en la historia del boxeo. Nacido el 16 de junio de 1951 en El Chorrillo, Panamá, su carrera estuvo marcada por su feroz estilo de pelea, su increíble resistencia y su apodo, "Manos de Piedra", que reflejaba la potencia de sus golpes.

Durán debutó profesionalmente en 1968, y rápidamente se hizo un nombre en el mundo del boxeo. Su primera gran hazaña llegó en 1972, cuando ganó el título mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Ken Buchanan en una pelea histórica en el Madison Square Garden. Durán defendió exitosamente su título en múltiples ocasiones, consolidando su reputación como uno de los mejores pesos ligeros de todos los tiempos.

Una de las peleas más memorables de Durán fue contra el estadounidense Sugar Ray Leonard el 20 de junio de 1980, en lo que se conoció como "The Brawl in Montreal". Durán ganó por decisión unánime, arrebatándole a Leonard el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta victoria fue especialmente significativa, ya que Leonard era uno de los boxeadores más talentosos de su época.

Sin embargo, la carrera de Durán no estuvo exenta de controversias. En la revancha contra Leonard el 25 de noviembre de 1980, Durán pronunció las famosas palabras "No más" en el octavo asalto, retirándose de la pelea. Este incidente no empañó su legado, y Durán continuó peleando y ganando títulos en diferentes categorías de peso.

Durán se convirtió en campeón mundial en cuatro categorías diferentes: peso ligero, peso welter, peso superwelter y peso medio, un logro que solo unos pocos boxeadores han conseguido. Su carrera se extendió por cinco décadas, y su récord final fue de 103 victorias, 70 de ellas por nocaut, y 16 derrotas.

Además de sus logros en el ring, Durán es conocido por su carisma y su conexión con los fanáticos. Su reciente mensaje en Instagram es un reflejo de su personalidad vivaz y su sentido del humor, características que han mantenido su popularidad incluso después de su retiro del boxeo.

Roberto "Manos de Piedra" Durán sigue siendo una leyenda viva del boxeo, y su impacto en el deporte y en la cultura panameña es innegable. Su vida y carrera son un testimonio de la determinación, la habilidad y la pasión que define a los grandes campeones.