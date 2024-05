Ryan García dio positivo en un control antidopaje previo al pleito ante Devin Haney

Los Angeles, Estados Unidos/El boxeador estadounidense Ryan García dio positivo en un control antidopaje justo antes de su inesperada y controvertida victoria en abril sobre el entonces invicto Devin Haney, campeón del peso superligero del CMB, reportó este miércoles ESPN.

Según la cadena de información deportiva, se detectó la sustancia prohibida ostarina en las muestras tomadas a García tanto la víspera como el mismo día del combate, celebrado el 20 de abril en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

Los resultados de las pruebas, que se habrían conocido después del combate, figuran en una carta de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), supervisora de estas pruebas en eventos de boxeo y artes marciales mixtas, que fue obtenida por ESPN.

La sustancia ostarina previene la pérdida muscular y mejora la masa corporal magra, y es empleada en el tratamiento de mujeres con cáncer de mama.

García, de padres mexicanos, reaccionó en su cuenta de X afirmando que el reporte sobre su positivo eran "fake news".

"Todo el mundo sabe que no hago trampas", afirmó. "¿Por qué no salieron con esto antes de la pelea si lo encontraron antes? Por qué me dejarían subir al ring como un tramposo y luego salir con una victoria y publicar esto".

"Son personas que intentan atacarme por cualquier motivo... Nunca he tomado un esteroide en mi vida, ni siquiera sé dónde conseguirlos. Apenas tomo suplementos", aseguró.

En otra publicación, el boxeador mostró una botella de un suplemento de hierbas sugiriendo con ironía que podría ser responsable del resultado de la prueba.

"Culpa mía, no debería haber tomado esto", escribió.

García sorprendió al mundo del boxeo al derribar hasta en tres ocasiones en Nueva York al estadounidense Devin Haney, monarca del peso superligero del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), en un combate precedido de una gran controversia.

El título de Haney, quien perdió por decisión mayoritaria, no estaba en juego debido a que García había sobrepasado el peso máximo de la categoría, establecido en 140 libras (63,5 kg).

El estadounidense superó ampliamente el límite por 3,2 libras (1,4 kilos) en una volcánica ceremonia de pesaje en la que se subió a la báscula bebiendo de una botella de cerveza.