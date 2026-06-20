EN VIVO Mundial 2026 Alemania 0-1 Costa de Marfil primer tiempo

Panamá/¡Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de un duelo con sabor a eliminatoria anticipada! Alemania y Costa de Marfil se ven las caras este sábado en el BMO Field de Toronto, sabiendo que el ganador certificará su boleto a los dieciseisavos de final con una fecha de sobra en el Grupo E.

Dos invictos que buscan el golpe anticipado

Ambas selecciones llegan con paso perfecto tras la primera jornada. Alemania firmó una de las actuaciones más contundentes del torneo con un 7-1 ante el debutante Curazao, resultado que la convirtió en la máxima goleadora histórica de los Mundiales, con 239 goles acumulados. Costa de Marfil, por su parte, sufrió más de la cuenta para superar 1-0 a Ecuador, pero sumó su cuarta victoria internacional consecutiva, tres de ellas ante rivales del top-25 de la FIFA.

La forma reciente

El equipo de Julian Nagelsmann acumula diez triunfos al hilo y ha anotado tres o más goles en seis de esos partidos, una muestra de su poder ofensivo. Sin embargo, no ha logrado mantener la portería en cero en sus últimos siete partidos mundialistas, su racha más larga sin clean sheet desde 1970, una grieta que Costa de Marfil podría intentar explotar con sus transiciones rápidas.

Los "Elefantes", dirigidos con orden y paciencia, no dependen únicamente del resultado de hoy: incluso una derrota no sería catastrófica, ya que cierran su participación en la fase de grupos ante el otro debutante del sector, Curazao.

Antecedente directo

El único precedente entre ambas selecciones data de un amistoso disputado en noviembre de 2009, que terminó 2-2. En la historia mundialista, Alemania solo ha perdido un partido ante selecciones africanas (5 victorias, 2 empates), mientras que Costa de Marfil apenas registra un triunfo ante equipos europeos (1 empate, 2 derrotas).

Hombres a seguir

Kai Havertz llega en estado de gracia tras su doblete frente a Curazao: con ese resultado, ha anotado en cada uno de los últimos cuatro grandes torneos disputados con su selección y suma participación directa en siete goles en sus últimos cinco partidos entre club y selección. Del lado marfileño, Guéla Doué ha sido protagonista en los últimos dos compromisos, con gol, asistencia y tarjeta amarilla incluidos.

Ninguna de las dos selecciones reporta bajas de consideración tras su debut, y Costa de Marfil podrá contar con Elye Wahi, quien finalmente fue autorizado a ingresar a Canadá luego de haber sido inicialmente retenido por una investigación relacionada con un presunto caso de amaño de partidos en Francia.

Ficha del partido

Alemania vs. Costa de Marfil se juega este sábado 20 de junio, desde las 3:00 p.m. (hora de Panamá) / 4:00 p.m. ET, en el BMO Field de Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

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