Panamá/Argentina, la campeona del mundo y tricampeona mundial, se enfrenta este viernes en Miami a la gran sorpresa del Mundial 2026: Cabo Verde, en los dieciseisavos de final. La Albiceleste llegó como líder de su grupo con tres victorias cómodas, mientras que los Tiburones Azules (la nación más pequeña en superar la primera fase de una Copa, con apenas 525.000 habitantes) lograron la hazaña de quedar segundos del Grupo H, dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita gracias a empates ante España y Arabia, y un 2-2 contra los uruguayos.

Leo Messi, a sus 39 años, sigue siendo el emblema argentino y ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos (6 en este torneo). El técnico Scaloni, que celebrará su partido número 100 al frente de la selección, tiene dudas en el once titular: la recuperación de Cuti Romero, la elección entre Tagliafico o Medina en el lateral, y quién de Lautaro Martínez o Julián Álvarez acompañará a Messi en ataque. A pesar de ser la immensa favorita, Scaloni pidió cautela y advirtió que el rival "no está de casualidad".