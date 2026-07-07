Miles de aficionados colmaron el Obelisco y las principales calles de Buenos Aires para celebrar el pase a los cuartos de final y renovar la ilusión de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Panamá/La clasificación de la selección de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en todo el país. Tras el emocionante triunfo 3-2 sobre Egipto en Buenos Aires, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar una victoria que mantiene intacto el sueño de defender el título mundial.

El Obelisco, tradicional punto de encuentro para los grandes festejos deportivos, volvió a convertirse en el epicentro de la celebración. Vestidos con camisetas albicelestes, banderas, bombos y bengalas, los aficionados coparon la emblemática avenida 9 de Julio, donde los cánticos en apoyo a la selección se extendieron hasta altas horas de la noche.

La alegría también se trasladó a otros puntos de la capital argentina y a distintas ciudades del país, donde caravanas de vehículos, familias y grupos de amigos celebraron una clasificación que alimenta la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo. El ambiente fue de optimismo y confianza en un equipo que ha mostrado carácter para superar los momentos difíciles del torneo.

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, la Albiceleste ya piensa en su próximo desafío con la esperanza de seguir avanzando hacia la gran final del 19 de julio, fecha en la que buscará escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol argentino. La ilusión crece partido a partido y la afición ya sueña con volver a ver a su selección levantar el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.