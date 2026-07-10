Mundial 2026 | Argentina vs Suiza: Dónde ver gratis este partido de cuartos de final

El equipo de Lionel Scaloni buscará mantener su invicto y seguir en carrera por el bicampeonato, ante una Suiza que llega a los cuartos de final por primera vez en 72 años .

Panamá/Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio, desde las 8:00 p.m. de Panamá, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará en Kansas City.

El compromiso podrá disfrutarse de manera gratuita y en vivo a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

La Selección Albiceleste buscará extender su invicto en instancias de eliminación directa de Copas del Mundo, luego de protagonizar una histórica remontada ante Egipto en octavos de final, al revertir una desventaja de dos goles desde el minuto 78 para imponerse 3-2 en el tiempo reglamentario, algo nunca antes visto en la historia del torneo.

Con ese resultado, el conjunto de Lionel Scaloni extendió a 11 partidos su racha sin conocer la derrota en Mundiales (nueve victorias y dos empates), la más extensa en la historia de la competencia, mientras sostiene una racha de 12 triunfos consecutivos que lo mantiene en carrera para convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en revalidar el título. Pese al sólido rendimiento defensivo, que le permitió limitar a sus rivales a solo nueve disparos al arco en todo el torneo, el equipo también ha mostrado fisuras al recibir cinco goles en esta misma cantidad de remates.

Del otro lado, Suiza llega tras eliminar a Colombia por penales en octavos de final, resultado que le permitió alcanzar unos cuartos de final que no disputaba desde 1954. Aquel cruce fue apenas el segundo desde 2018 en definirse sin goles luego del tiempo suplementario, y significó además la primera vez que los helvéticos logran dos triunfos en instancias de eliminación directa en un Mundial. Con solo una derrota en sus últimos 19 partidos, el conjunto dirigido por Murat Yakin llega en gran nivel a lo que se perfila como su prueba más exigente en esta cita mundialista.

En el historial directo, Suiza nunca ha logrado vencer a Argentina en siete encuentros previos, cayendo además en los dos únicos antecedentes disputados en Copas del Mundo. El registro helvético ante selecciones sudamericanas tampoco es favorable, con apenas dos victorias en diez presentaciones mundialistas.

En cuanto a las figuras a seguir, Enzo Fernández llega motivado tras marcar el gol del triunfo ante Egipto, tanto que además representó el número 3.000 en la historia de los Mundiales. Por el lado suizo, Breel Embolo buscará reivindicarse tras un discreto partido ante Colombia, respaldado por su gran aporte ofensivo en los últimos compromisos con su selección.

Argentina no reporta bajas de consideración para este cruce, mientras que Suiza podría prescindir de Johan Manzambi, quien arrastra una molestia en la rodilla.