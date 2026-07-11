EN VIVO Argentina vs Suiza Mundial 2026 partido de cuartos de final
Argentina busca otro paso hacia la defensa del título, mientras Suiza quiere seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/La emoción de los cuartos de final del Mundial 2026 continúa con el choque entre Argentina y Suiza en Kansas City. La Albiceleste llega impulsada por una histórica remontada ante Egipto y una racha de 11 partidos invictos en Copas del Mundo, mientras que los suizos vienen de eliminar a Colombia en penales para regresar a esta instancia por primera vez desde 1954. Sigue aquí el minuto a minuto con todas las incidencias, goles y estadísticas de un partido que promete grandes emociones.