Mundial 2026 calendario| España vs Austria: dónde ver gratis y en vivo este partido de dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Duelo de selecciones europeas por un puesto en los octavos de final.

Panamá/La tarde del jueves 2 de julio comenzará con un choque entre selecciones europeas donde el buen trato del balón y el orden en las líneas se desplegarán sobre el césped del Estadio de Los Ángeles. El enfrentamiento entre España y Austria en los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Panamá) y promete ser uno de los cruces más dinámicos y tácticos de esta fase eliminatoria.

¿Cómo llegan ambos equipos?

España: La selección española llega consolidando su idea de juego basada en la posesión de balón, la presión alta y la velocidad por las bandas. Han mostrado un rendimiento sólido en la fase de grupos, destacando por su capacidad para dominar los ritmos del partido y la frescura de su plantilla joven combinada con pilares experimentados.

Austria: Por su parte, el conjunto austriaco avanzó a esta instancia demostrando que es un rival sumamente incómodo y ordenado. Un ejemplo de su competitividad fue su último cierre en el Grupo J, donde rescataron un vibrante empate 3-3 contra Argelia. Su estilo se caracteriza por una intensidad física asfixiante, transiciones rápidas y un gran juego colectivo bajo una disciplina táctica rigurosa.

Jugadores Clave

España

Rodri: El metrónomo del mediocampo. Su capacidad para recuperar balones, dar equilibrio táctico y distribuir el juego con criterio es fundamental para el esquema de La Roja.

Lamine Yamal y Nico Williams: Los extremos españoles aportan el desequilibrio, la velocidad y la creatividad en el uno contra uno, siendo las principales llaves para romper defensas cerradas.

Austria

Marcel Sabitzer: El motor y líder en el mediocampo austriaco. Aporta un gran despliegue físico, llegada al área rival y es una amenaza constante con sus disparos de media distancia.

Konrad Laimer: Clave en la presión y la recuperación. Su intensidad en la zona medular será vital para intentar cortar los circuitos de pase de España y forzar errores en la salida.

David Alaba: La voz de la experiencia en la zaga central. Su liderazgo, jerarquía y excelente salida de balón son esenciales para mantener el orden defensivo ante el ataque español.

El ganador de este duelo directo conseguirá su boleto a los octavos de final, en un escenario donde España parte como favorita por historia y plantilla, pero donde Austria ya ha demostrado tener los argumentos necesarios para plantarle cara a cualquier potencia mundial.

Este partido lo puedes sintonizar en la señal de TVMAX, TVN Pass y esucharlo por TVN Radio 96.5 FM.