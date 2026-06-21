EN VIVO Mundial 2026 España vs Arabia Saudita partido del Grupo H

Panamá/Buenas tardes y bienvenidos a la cobertura en vivo del Estadio Atlanta, en Georgia, donde España buscará desde las 11:00 a.m. hora de Panamá (12:00 m. hora del Este) su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a una Arabia Saudí que llega con la moral en alto tras su empate ante Uruguay.

Lo que está en juego

La campeona de Europa continuará su andadura en el Grupo H tras un duelo inicial en el que igualó sin goles ante Cabo Verde, un resultado que dejó dudas sobre el rendimiento de uno de los grandes candidatos al título. Por su parte, los saudíes también sumaron un punto, 1-1 ante Uruguay en Miami, y aspiran a alcanzar los octavos de final por primera vez desde Estados Unidos 1994.

La Roja llega con la necesidad de resarcirse y dejar huella tras haber caído en octavos en las dos últimas ediciones del Mundial, mientras que el combinado dirigido por Georgios Donis quiere seguir sumando puntos con la mira puesta en la siguiente ronda.

Qué han dicho los protagonistas

Luis de la Fuente, seleccionador de España, fue autocrítico tras el empate inicial: "Fue un partido en el que si somos honestos y termina con dos o tres a cero es diferente. Hay que corregir. No es ningún drama, pero hay que ganar y ya está". El técnico aseguró que su plantilla está "escocida" y "muy picada" de cara a este compromiso.

Donis, por su parte, reconoció que su equipo trabajó para mejorar en el bloque bajo: "Nuestra primera mitad ante Uruguay fue buena, la segunda no me dejó contento. Hemos trabajado para ser mejores porque jugamos ante una selección que tiene mucha posesión y es una de las mejores del mundo".

En la voz de los capitanes, Rodri apuntó que España debe analizar "cómo hacer ante equipos tan replegados", mientras que Aymeric Laporte destacó que el equipo arrastra 32 partidos invictos, una racha que les da "ambición de cara al futuro".

Antecedente mundialista

España y Arabia Saudí se han enfrentado una sola vez en una Copa Mundial: fue en Alemania 2006, con triunfo español 1-0 gracias a un gol de Juanito.

Todo listo para que ruede el balón en Atlanta. Sigue cada incidencia del partido por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.