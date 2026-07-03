Con un solitario gol de Jhon Arias, Colombia derrotó este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

Panamá/El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó el amplio dominio de Colombia, que dejó en el banco a su figura James Rodríguez en el descanso.

Este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

AFP.