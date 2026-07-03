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EN VIVO Mundial 2026 Colombia vs Ghana

El Arrowhead Stadium de Kansas City será escenario de un duelo cargado de historia y emociones cuando Colombia enfrente a Ghana por un boleto a los octavos de final del Mundial de 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

COLOMBIA 🇨🇴 VS 🇬🇭 GHANA | 16AVOS | MUNDIAL FIFA 2026 | TVMAX | EN VIVO / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
03 de julio 2026 - 20:13

Panamá/El encuentro tendrá un ingrediente especial con el reencuentro del técnico portugués Carlos Queiroz frente a la selección cafetera, a la que dirigió entre 2019 y 2020. Mientras los sudamericanos buscan meterse por tercera Copa del Mundo consecutiva entre los 16 mejores, los africanos intentarán dar la sorpresa de la mano de un entrenador que conoce muy bien a su rival.

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