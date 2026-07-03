Panamá/El encuentro tendrá un ingrediente especial con el reencuentro del técnico portugués Carlos Queiroz frente a la selección cafetera, a la que dirigió entre 2019 y 2020. Mientras los sudamericanos buscan meterse por tercera Copa del Mundo consecutiva entre los 16 mejores, los africanos intentarán dar la sorpresa de la mano de un entrenador que conoce muy bien a su rival.