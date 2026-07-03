Mundial 2026 Colombia vs Ghana resultado | Los cafeteros mostraron superioridad y avanzan a los octavos de final

La selección de Colombia dio un paso firme en el Mundial de 2026 al imponerse este viernes por 1-0 sobre Ghana en Kansas City, un triunfo que le aseguró el boleto a los octavos de final y confirmó el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Panamá/Kansas City fue testigo de una nueva demostración de carácter de la Selección de Colombia, que derrotó este viernes 1-0 a Ghana y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026.

En un partido de dominio sudamericano, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo encontró la diferencia gracias a un gol de Jhon Arias, suficiente para mantener vivo el sueño cafetero de conquistar su primera Copa del Mundo.

Desde el pitazo inicial, Colombia asumió el protagonismo del encuentro. Con mayor posesión del balón, presión alta y constantes llegadas por las bandas, los cafeteros sometieron a una selección de Ghana que apostó por un planteamiento eminentemente defensivo, replegando sus líneas y renunciando prácticamente al ataque para intentar llevar el compromiso al límite.

La resistencia africana, sin embargo, tuvo un nombre propio: Lawrence Ati Zigi. El guardameta ghanés se convirtió en la gran figura de su selección al protagonizar una serie de intervenciones decisivas que evitaron una derrota mucho más amplia. Sus reflejos y seguridad bajo los tres palos frustraron en repetidas ocasiones a los delanteros colombianos, que generaron suficientes ocasiones para resolver el partido con mayor tranquilidad.

La insistencia de los sudamericanos encontró recompensa cuando Jhon Arias apareció para romper el cero y desatar la celebración de los miles de aficionados colombianos presentes en el estadio. El atacante aprovechó una de las pocas fisuras de la defensa africana para enviar el balón al fondo de la red y marcar el único tanto de un encuentro en el que Colombia fue ampliamente superior.

Pese a la desventaja, Ghana nunca modificó demasiado su libreto. Las Black Stars continuaron priorizando el orden defensivo antes que lanzarse al ataque, generando muy pocas oportunidades de peligro sobre el arco colombiano. La sólida actuación de la zaga cafetera permitió controlar sin mayores sobresaltos los escasos intentos ofensivos del conjunto dirigido por Carlos Queiroz.

Con este triunfo, Colombia confirma el gran momento que atraviesa bajo el mando de Néstor Lorenzo, respaldado por una defensa que continúa siendo una de las más sólidas del campeonato y un equipo que ha sabido competir con inteligencia en cada una de sus presentaciones durante el Mundial 2026.

Ahora, el desafío para los cafeteros será aún mayor. En los octavos de final, Colombia se enfrentará a Suiza, una selección que llega fortalecida tras eliminar a Argelia y que también ha destacado por su organización táctica y fortaleza defensiva. El duelo promete ser uno de los más equilibrados de la siguiente ronda y pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol mundial.

Reacciones

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, celebró este viernes como un "partidazo" el triunfo 1-0 de los suyos ante Ghana para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Lorenzo, sin embargo, reconoció que faltó mayor precisión de cara al gol.

"La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos", celebró el técnico en declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido, jugado en Kansas City.

"En algún momento nos metimos un poquito atrás" y "nos complicaron un poquito", analizó. "Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos".

Jhon Arias anotó el único gol del compromiso en el minuto 14.

Colombia generó oportunidades para ampliar la diferencia, en particular una clara ocasión de Luis Díaz, aunque le faltó acierto.

"Él vive del gol. Es normal (fallar), pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas... ¡Esperemos!", dijo Lorenzo sobre Díaz.

El próximo martes, Colombia se cruzará con Suiza.