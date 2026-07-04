Un solitario gol de Jhon Arias le bastó a Colombia para derrotar este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y acceder a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

Panamá/Colombia selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana con un tempranero gol de Jhon Arias al minuto 14. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó el encuentro de principio a fin, registró 20 disparos, ocho de ellos a puerta, y no permitió que la selección africana realizara un solo remate entre los tres palos. Ahora, la Tricolor viajará a Vancouver para enfrentar a Suiza por un cupo en los cuartos de final.

A pesar de la victoria, Luis Díaz lamentó la falta de eficacia de cara al gol, mientras que James Rodríguez fue sustituido al descanso por decisión táctica del entrenador. Por su parte, Carlos Queiroz, técnico de Ghana, reconoció la superioridad colombiana y aseguró que el ambiente generado por la afición cafetera fue determinante en el desarrollo del partido. Además, el compromiso estuvo marcado por las lesiones de Jhon Córdoba y Marvin Senaya en los primeros 13 minutos de juego.