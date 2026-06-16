EN VIVO Mundial 2026| Argentina 3-0 Argelia: Segundo Tiempo

Estados Unidos/La hora de la verdad llegó para la selección de Argentina. La vigente campeona del mundo pone en marcha su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo J que puedes sintonizar por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

El encuentro se disputará en Kansas City y marcará el debut de la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Catar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la presión de romper una estadística histórica: ninguna selección ha logrado revalidar una Copa del Mundo desde la conquista de Brasil en 1962.

Argentina, favorita pero bajo examen

La presencia de Lionel Messi sigue siendo el gran foco de atención. A sus 38 años, el capitán afronta lo que probablemente sea su último Mundial y llega tras superar algunas molestias físicas recientes. Junto a él aparecen nombres de peso como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, en una plantilla que conserva buena parte de la base campeona.

Argentina llega como líder del ranking FIFA y con la obligación de sumar tres puntos desde el arranque para encaminar su clasificación a la fase eliminatoria.

Argelia quiere dar el golpe

Del otro lado estará una Argelia que vuelve a la Copa del Mundo después de doce años y que aspira a convertirse en la sorpresa del grupo. El conjunto dirigido por Vladimir Petković cuenta con futbolistas experimentados como Riyad Mahrez e Ismaël Bennacer, además de una generación que ha mostrado competitividad en sus últimos compromisos internacionales.

Los "Zorros del Desierto" llegan con el objetivo de resistir el dominio argentino y aprovechar cualquier espacio para golpear al contraataque. Muchos observadores consideran que Argelia tiene argumentos suficientes para pelear uno de los boletos a la siguiente ronda.