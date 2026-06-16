Mundial 2026| Lionel Messi iguala récord de goles en copas del mundo con triplete ante Argelia

Estados Unidos/Con tres goles en el estreno de Argentina ante Argelia, Lionel Messi alcanzó este martes el récord de 16 tantos en Copas del Mundo que ostentaba en solitario el alemán Miroslav Klose, en el mismo día en el que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales.

A días de cumplir 39 años, Messi convirtió su triplete en los minutos 17, 60 y 77 de la goleada de Argentina 3-0 frente a Argelia en Kansas City, antes de ser sustituido por Lionel Scaloni y recibir la ovación de todo el estadio.

Estadística y nada más

Messi dijo que es un "honor" igualar el récord de goleador histórico de los Mundiales, pero que al final "estadística, nada más".

El ídolo argentino se transformó este martes al entrar al partido en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo, en la misma noche en la que se sumó al alemán Miroslav Klose con 16 tantos en Mundiales.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose o los que están, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé también que hizo hoy dos, al final es estadística y nada más", dijo el '10' argentino a periodistas.

El brasileño Ronaldo "de lo que yo vi fue uno de los más grandes y no está primero (...) queda solo en una estadística", resumió.

A días de cumplir 39 años, Messi se encamina a seguir batiendo récords en en un Mundial en el que aspira a guiar a Argentina a lo que sería un inédito bicampeonato del mundo, tras levantar la Copa en Catar.