EN VIVO Mundial 2026| Ecuador 0-0 Curazao: Segundo Tiempo

Estados Unidos/¡Partido de vida o muerte en el Grupo E! Tras tropezar en sus respectivos debuts, Ecuador y Curazao se enfrentan en un escenario espectacular con una urgencia absoluta: el que pierda quedará con un pie fuera de la Copa del Mundo.

¿Cómo llega cada selección?

Ecuador: El proyecto de Sebastián Beccacece sufrió un duro golpe al caer 1-0 contra Costa de Marfil en la primera jornada. La talentosa generación de La Tri sabe que la clasificación pasa obligatoriamente por sumar de a tres hoy. La presión está de su lado debido a su mayor experiencia mundialista.

Curazao: La Cenicienta caribeña, dirigida por el experimentado Dick Advocaat, viene de sufrir una dura bienvenida al recibir un 7-1 ante Alemania. Sin embargo, hicieron historia al marcar su primer gol en un Mundial y llegan con la motivación intacta de competir de tú a tú y arañar sus primeros puntos.

Detalles clave del encuentro

Estadio: Kansas City Stadium (Misuri, Estados Unidos). Un recinto famoso en la NFL por el ensordecedor ruido de sus tribunas.

Historial: Será el primer enfrentamiento oficial en la historia de ambas selecciones.

El Árbitro: El riguroso juez chino Ning Ma. Ojo con las tarjetas: viene de registrar un promedio altísimo de amonestaciones en sus últimos partidos internacionales, por lo que no le temblará el pulso ante las faltas tácticas.