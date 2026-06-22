EN VIVO Mundial 2026| Noruega 1-0 Senegal: Medio Tiempo

Estados Unidos/El Grupo I entra en una fase decisiva con un duelo de alto voltaje entre Noruega y Senegal. Tras la primera jornada, los nórdicos llegan reforzados por su contundente triunfo 4-1 sobre Irak, mientras que los africanos necesitan reaccionar después de caer 3-1 frente a Francia. Una victoria de Noruega la acercaría enormemente a los dieciseisavos de final; Senegal, en cambio, está prácticamente obligado a sumar para no llegar contra las cuerdas a la última fecha.

Cómo llegan

Noruega

La selección dirigida por Ståle Solbakken dejó una de las mejores impresiones de la primera jornada. El 4-1 sobre Irak confirmó el excelente momento de una generación liderada por Erling Haaland, autor de un doblete en el debut. Los escandinavos lideran el grupo gracias a una mejor diferencia de goles que Francia y buscan dar otro paso hacia la clasificación.

Senegal

Los "Leones de la Teranga" mostraron capacidad para hacer daño al contragolpe ante Francia, pero pagaron caros sus errores defensivos. Ahora necesitan una versión más agresiva para mantenerse con vida en el torneo. La experiencia de Sadio Mané y la velocidad de jugadores como Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson serán fundamentales para inquietar a la defensa noruega.

Claves tácticas

Haaland contra la zaga senegalesa: la potencia y el olfato goleador del delantero noruego son la principal amenaza para Senegal.

la potencia y el olfato goleador del delantero noruego son la principal amenaza para Senegal. La transición africana: Senegal se siente cómoda atacando espacios y explotando la velocidad de sus extremos.

Senegal se siente cómoda atacando espacios y explotando la velocidad de sus extremos. Control del centro del campo: Noruega intentará imponer un juego más elaborado; Senegal buscará un partido de ida y vuelta.

Noruega intentará imponer un juego más elaborado; Senegal buscará un partido de ida y vuelta. Presión psicológica: los africanos juegan con más urgencia, mientras que Noruega puede gestionar mejor los tiempos del encuentro.

Lo que está en juego

Noruega podría quedar muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda antes de enfrentarse a Francia en la tercera jornada. Senegal, por su parte, necesita al menos puntuar para conservar opciones reales de clasificación.