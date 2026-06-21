EN VIVO Mundial 2026| Uruguay 0-1 Cabo Verde: Primer Tiempo

Estados Unidos/La segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 presenta un enfrentamiento con mucho más en juego de lo que se esperaba antes del torneo. La histórica Uruguay se mide a la sorprendente Cabo Verde en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos hacia los dieciseisavos de final.

Ninguno de los dos logró ganar en su debut, pero las sensaciones fueron muy diferentes. Uruguay igualó 1-1 frente a Arabia Saudita en un encuentro donde generó numerosas ocasiones, aunque volvió a mostrar problemas de eficacia en los metros finales. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dominó gran parte del partido, pero tuvo que reaccionar para rescatar un punto.

Cabo Verde, en cambio, protagonizó una de las grandes historias de la primera fecha al arrancar un empate sin goles ante España. En su debut mundialista, la selección africana exhibió una disciplina táctica impecable y encontró en el veterano guardameta Vozinha a su gran figura, frustrando una y otra vez a los atacantes españoles.

Un grupo completamente abierto

La situación del Grupo H mantiene intactas las opciones de los cuatro participantes. Tras la goleada de España sobre Arabia Saudita, una victoria de Uruguay o Cabo Verde permitiría al ganador alcanzar los cuatro puntos y llegar en una posición privilegiada a la última jornada.

Para Uruguay, el desafío será transformar su dominio territorial en goles. Futbolistas como Federico Valverde, Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur están llamados a asumir el protagonismo ofensivo de una selección que busca recuperar el peso histórico de un bicampeón mundial.

Del otro lado, Cabo Verde intentará repetir la fórmula que tan buenos resultados le dio ante España: bloque compacto, solidaridad defensiva y salidas rápidas para aprovechar cualquier espacio que deje el agresivo sistema de Bielsa.

Claves tácticas