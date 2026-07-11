Mundial 2026 | Erling Haaland desata una ola de memes y conquista las redes en la Copa

Panamá/El Mundial 2026 no solo está regalando goles de infarto: también está consagrando a Erling Haaland como el protagonista indiscutible de los memes del torneo. El delantero noruego, uno de los máximos goleadores de la competencia, se transformó en fenómeno viral gracias a su carisma dentro y fuera de la cancha.

Todo comenzó cuando usuarios de redes sociales notaron el parecido físico entre Haaland y Majin Buu, el icónico villano de Dragon Ball Z. La cuenta de cultura urbana Hidden NY publicó en Instagram una recopilación de comparaciones entre ambos, y la publicación explotó en cuestión de horas. Lo que nadie esperaba fue que el propio Haaland respondiera en los comentarios con un simple: "quiero decir, no estoy en desacuerdo", un comentario que acumuló más de 119 mil "me gusta" y cerca de 873 mil respuestas.

La comparación no es del todo nueva —el primer registro data de enero de 2021, durante su etapa en el Borussia Dortmund— pero el Mundial 2026 la llevó a otra dimensión, con fan art, ediciones con inteligencia artificial y videos cortos inundando las plataformas.

Números que respaldan la locura digital

La viralidad de Haaland no es casualidad: el ariete llega a cuartos de final con siete goles en 416 minutos, la misma cifra que Lionel Messi (en 434 minutos), y está apenas detrás de Kylian Mbappé, líder de la tabla con siete goles y dos asistencias.

Además de la comparación con Majin Buu, otro video viral muestra a Haaland asustándose con su propio reflejo en un espejo mientras comía en un restaurante. También circuló un montaje junto a Vinicius Jr. previo al duelo Brasil-Noruega, inspirado en la película Dónde están las rubias, que el propio Haaland compartió etiquetando a su colega brasileño.

Un ícono que también se ríe de sí mismo

Con 60.6 millones de seguidores en Instagram, Haaland ha demostrado que sigue de cerca lo que se dice de él en redes y no duda en sumarse al chiste. Su estilo de celebración, su forma peculiar de correr —comparada por los fanáticos con la de un avestruz— y su presencia en Snapchat, donde comparte momentos cotidianos con humor absurdo, terminaron de consolidarlo como uno de los personajes más queridos del Mundial 2026.

El delantero noruego buscará ahora trasladar esa efervescencia digital a la cancha este sábado, cuando Noruega enfrente a Inglaterra en cuartos de final, con la ilusión de sus millones de seguidores puestos en cada uno de sus movimientos.