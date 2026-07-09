Mundial 2026| España y el reto de domar a la irreverente Bélgica en cuarto de final

La trayectoria de España ha sido menos sinuosa, aunque le tocó sufrir hasta el final para eliminar a su vecina Portuga.

Los Ángeles, Estados Unidos/¿Un equipo ciclotímico espoleado por una injusticia o el referente del Mundial en cuanto a juego y solidez defensiva? Bélgica y España miden sus estados de ánimo en Los Ángeles el viernes (19h00 GMT) en cuartos, con el gigante Thibaut Courtois citado con el fenomenal Lamine Yamal.

A Bélgica la terminó de enderezar el 'caso Balogun', la roja perdonada al delantero estrella del anfitrión por gracia de Donald Trump y que tuvo el resultado inverso al esperado: Estados Unidos se desorientó y Bélgica salió enrabietada para ganar 4-1. ¿Le durará el efecto contra España?

Hasta entonces Bélgica se movía entre dudas, conflictos y un milagro, el 3-2 ante Senegal logrado en la prórroga cuando los Diablos Rojos perdían 2-0 en el 86' en dieciseisavos.

"La gente se ha equivocado con nosotros", se revuelve Courtois, uno de esos arqueros nacidos para decidir una eliminatoria. Qué se lo pregunten al Real Madrid...

Del tiqui-taca a la roja defensiva

La trayectoria de España ha sido menos sinuosa, aunque le tocó sufrir hasta el final para eliminar a su vecina Portugal (1-0, 90+1'). Los números de la campeona de Europa asustan en su regreso a los cuartos de un Mundial desde que se proclamara campeona en 2010.

Con un fútbol menos brillante que hace dos años en su título continental, la clave de su trayectoria es su intocable estructura defensiva: ningún gol encajado y solo seis tiros recibidos entre los tres palos en cinco partidos.

Esta solidez le ha permitido estirar su racha de partidos oficiales sin conocer la derrota a 35, igualando su mejor marca (2007-2009), a dos del récord absoluto de Italia (2018-2021), registro que rompería en caso de proclamarse campeona el 19 de julio en Nueva Jersey...

"Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. "El míster dice que el primero en defender es el nueve y los demás siguen; la línea defensiva ha estado espectacular", señaló el miércoles Dani Olmo, el más entonado de los atacantes españoles.

La casa de los líos

Tras dos empates en un inicio de torneo dubitativo, alternando un juego apático y fases muy inspiradas, los Diablos Rojos han tenido 18 titulares diferentes en los cinco onces de Rudi Garcia.

El veterano técnico francés no duda en cuestionar el estatus de las estrellas, como el antes intocable Kevin De Bruyne, que ni siquiera entró en juego ante Estados Unidos.

Imprevisible, Bélgica, cuyos jugadores a veces se increpan en pleno partido ante las cámaras (Irán o Senegal), puede apoyarse en Courtois, líder y portavoz.

"La situación se parece un poco al cuarto de final de 2018 contra Brasil (victoria 2-1), ellos eran favoritos, tenían más calidad individual, pero nosotros éramos un gran equipo todos juntos, como ahora", comentó el miércoles el portero del Real Madrid en una zona mixta en la que alternó entre inglés, francés, flamenco y español.

"Luchamos, contra Senegal mostramos nuestra fuerza colectiva, creo en nuestras opciones", añadió.

Su compañero Diego Moreira, de 21 años, destaca los "grandes jugadores de su equipo que están ahí para levantar la moral cuando las cosas van peor y aportar su experiencia", como Courtois, De Bruyne, pero también Romelu Lukaku, que ya ha marcado tres goles saliendo desde el banquillo.

"A España le gusta tener el balón, dormir al rival, atacar en oleadas; vamos a trabajar en los entrenamientos lo que haga falta para frenarlos, debemos estar preparados para contra-presionar, mostrarnos agresivos, demostrarles que nosotros también tenemos calidad", prometió.

Ante Estados Unidos, Bélgica perdió por lesión al mediocampista Amadou Onana, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.