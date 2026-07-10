Mundial 2026 | España vs Bélgica: Todo lo que debes saber sobre este partido de cuartos de final

Panamá/España y Bélgica protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, en un choque que marcará su primer duelo oficial en casi 17 años.

Ambas selecciones llegan impulsadas por victorias muy distintas en los octavos de final y ahora buscarán dar un paso más hacia la conquista del título.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, atraviesa un momento excepcional. En la ronda anterior cobró revancha de la derrota sufrida ante Portugal en la final de la UEFA Nations League 2025, gracias a un agónico gol de Mikel Merino, que representó el décimo tanto anotado en tiempo de descuento en esta Copa del Mundo. El triunfo también confirmó el enorme nivel defensivo de los españoles, que se convirtieron en la primera selección en la historia en registrar seis porterías imbatidas consecutivas en un Mundial.

Además, España disputará sus primeros cuartos de final mundialistas desde la edición que conquistó en Sudáfrica 2010, la única ocasión en la que logró superar esta instancia. De la Fuente también podría seguir haciendo historia, ya que está a un triunfo de convertirse en apenas el tercer entrenador de una selección europea que gana sus primeros siete partidos de eliminación directa en un gran torneo.

Del otro lado aparece una Bélgica llena de confianza. Los dirigidos por Rudi Garcia vienen de aplastar 4-1 al anfitrión Estados Unidos, convirtiéndose en la primera selección de este torneo en superar los 100 remates acumulados. Los Diablos Rojos también atraviesan una impresionante racha de 18 partidos invictos (12 victorias y 6 empates), con un promedio superior a tres goles por encuentro.

La selección belga intentará repetir la histórica actuación de Rusia 2018, cuando eliminó a Brasil en los cuartos de final antes de quedarse con el tercer lugar del campeonato. Ahora buscará ser el primer equipo capaz de romper la sólida defensa española en esta Copa del Mundo.

Antecedentes entre España y Bélgica

El enfrentamiento entre España y Bélgica tiene una larga historia en competiciones internacionales, pero es en la Copa Mundial de la FIFA donde ambos han protagonizado algunos de sus duelos más recordados.

En los Mundiales, las selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones, con balance favorable para España, que suma dos victorias, dos empates y apenas una derrota en los 90 minutos. Sin embargo, ese único empate que terminó definiéndose desde el punto penal dejó una de las eliminaciones más dolorosas para los españoles.

La primera vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue durante las eliminatorias rumbo a México 1970, cuando empataron 1-1 en territorio español, pero Bélgica sorprendió al imponerse 2-1 como local, un resultado que resultó determinante para dejar fuera del torneo a la selección ibérica.

Años más tarde, en el Mundial de México 1986, ambas selecciones protagonizaron un dramático duelo de cuartos de final. El encuentro terminó igualado 1-1 tras el tiempo extra, pero Bélgica se impuso 5-4 en la tanda de penales, avanzando a las semifinales y firmando una de las páginas más importantes de su historia mundialista.

La revancha para España llegó en Italia 1990, cuando derrotó 2-1 a los belgas en los octavos de final gracias a un doblete de Emilio Butragueño, avanzando a la siguiente ronda y cobrando desquite por la eliminación sufrida cuatro años antes.

Más recientemente, durante las eliminatorias para Sudáfrica 2010, España mostró una clara superioridad al vencer 2-1 en Bruselas y luego golear 5-0 en La Coruña, resultados que consolidaron el dominio de una generación que meses después levantaría su primera Copa del Mundo.

En total, los antecedentes mundialistas muestran una ligera ventaja para España, aunque Bélgica conserva el recuerdo de haber eliminado a La Roja en un Mundial. Ese historial añade un ingrediente especial al choque de los cuartos de final del Mundial 2026, donde ambas selecciones volverán a cruzar sus caminos con un boleto a las semifinales en juego.

Jugadores a seguir

El mediocampista Mikel Merino llega inspirado tras marcar su primer gol en este Mundial, manteniendo una estadística llamativa: diez de sus once anotaciones con la selección española llegaron en partidos que terminaron en victoria.

Por el lado belga, todas las miradas estarán puestas sobre Romelu Lukaku, quien sigue siendo una amenaza constante incluso ingresando desde el banquillo. El delantero hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en cuatro partidos mundialistas distintos como suplente.

Bajas para el encuentro

España no presenta nuevas ausencias tras superar a Portugal y contará con su plantilla prácticamente completa para este compromiso. En cambio, Bélgica no podrá contar con el mediocampista Amadou Onana, quien sufrió una grave lesión de rodilla y estará fuera de acción durante un largo periodo.

Con una España respaldada por una defensa histórica y una Bélgica que presume uno de los ataques más explosivos del torneo, el duelo promete ser uno de los grandes espectáculos de los cuartos de final del Mundial 2026.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.