Bélgica exhibió toda su contundencia en Seattle, goleó 4-1 al anfitrión Estados Unidos para sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora protagonizará un atractivo duelo frente a España en la lucha por un boleto a las semifinales.

Panamá/Bélgica derrotó con autoridad 4-1 a Estados Unidos en Seattle y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. El encuentro estuvo marcado por la polémica participación de Folarin Balogun, habilitado por la FIFA pese a su expulsión en la ronda anterior, pero el delantero no pudo evitar la eliminación del conjunto anfitrión.

Los Diablos Rojos fueron ampliamente superiores y encaminaron la victoria con un doblete de Charles De Ketelaere (9' y 33'). Malik Tillman descontó para los estadounidenses al minuto 31, pero Hans Vanaken (57') y Romelu Lukaku (90+3') sentenciaron la goleada, aprovechando además un grave error del arquero Matt Freese.

Con este resultado, Estados Unidos se despide del torneo y el Mundial 2026 se queda sin ninguna de sus tres selecciones anfitrionas, tras las eliminaciones previas de México y Canadá. Bélgica, por su parte, buscará un boleto a las semifinales frente a la selección española.

AFP.