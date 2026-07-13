Mundial 2026: Mbappé, desatado con Francia y contrariado en el Real Madrid, se enfrenta a España en semifinales

Kylian Mbappé llega inspirado con la camiseta de Francia , donde lidera la ofensiva y pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 , dejando atrás las dudas que ha generado su temporada a nivel de clubes.

Dallas, Estados Unidos/Kylian Mbappé, superestrella de Francia que brilla como nunca en este Mundial 2026 se cruza en semifinales con España, país en el que juega desde hace dos años con un balance irregular entre su rendimiento individual y el colectivo del club blanco.

Pese a no haber logrado ningún título estos últimos dos años, el Real Madrid ha logrado un reconocimiento extraoficial durante el torneo de Norteamérica.

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Con 19 goles anotados en el presente Mundial por jugadores del Real Madrid, el club blanco se convierte en el más prolífico en un torneo mundialista, superando al Bayern Múnich y al París Saint-Germain, que lograron 18 goles respectivamente en 2014 y 2022.

Un dato que sorprende todavía más si se tiene en cuenta que, por primera vez en la historia, no contaba con ningún jugador convocado por España, estadística ahora alterada tras el anuncio en pleno torneo del fichaje de Marc Cucurella.

Seis de esos 19 goles llevan la firma del inglés Jude Bellingham, pero Mbappé, con ocho dianas, lidera la tabla de goleadores del torneo junto al argentino Lionel Messi.

El Mundial, torneo en el que en 2018 alcanzó el rango de estrella del fútbol, es la competición fetiche de Mbappé, que está decidido a lograr la tercera estrella de los galos.

Pecado imperdonable -

Cuando llega el momento de enfrentarse a la Roja por un hueco en la final, la increíble forma del capitán francés parece validar la tesis de varios periodistas y aficionados del Real Madrid, que le reprochan un final de temporada a medio gas con el objetivo de llegar en plena forma al Mundial, un pecado imperdonable en uno de los clubes más exigentes del mundo.

Deportivamente, el segundo año de Mbappé en el Real Madrid ha sido especialmente frustrante, tras caer en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich y tras haberse descolgado rápidamente de la lucha por el campeonato doméstico contra el FC Barcelona.

El atacante francés sí logró grandes estadísticas individuales, con 42 goles en los 44 partidos disputados entre todas las competiciones, finalizando como 'Pichichi' (máximo goleador de LaLiga) con 25 dianas anotadas.

Un rendimiento que no ha librado al francés de tener roces con la idiosincrasia de un club en el que solo el metal de los títulos calma las aguas.

En mayo, luego de un partido de LaLiga contra el Oviedo, el ariete cargó contra su entrenador Álvaro Arbeloa por haberlo dejado en el banquillo luego de tres semanas de baja.

"Es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de (Franco) Mastantuono, Vini y Gonzalo (García)", añadió Mbappé, unas declaraciones que provocaron el enfado de una afición que silbó al francés en su siguiente reaparición.

También hizo saltar chispas la gestión de su lesión en la rodilla izquierda el mes de marzo, que obligó a Mbappé a tener que negar un error de diagnóstico por parte de los médicos del Real Madrid.

Unas explicaciones que no convencieron y que alimentaron la naciente incomprensión entre la estrella, un club bajo el estrés de no lograr títulos, y una afición frustrada por segundo año consecutivo.

La llegada del 'Special One' -

Desde entonces, el Real Madrid ha cambiado de equipo médico y también de entrenador. Para no repetir el fiasco de Xabi Alonso y las dificultades de Arbeloa, el club blanco ha recurrido a los servicios de José Mourinho, llamado de nuevo para sacar al club de su crisis.

Poco después de ser nombrado, el entrenador portugués ironizó, deseando que sus jugadores "perdieran lo más rápidamente posible durante el Mundial".

En un tono más serio, en una entrevista acordada a la revista Vanity Fair, Mourinho habló de su nueva estrella.

"Lo único que puedo decir sobre Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a tratar de ayudarlo a ser todavía mejor".

Los aficionados del Real Madrid desean sobre todo que Mbappé brille con su club con la misma fuerza con la que lo está haciendo con Francia en Norteamérica.

Aunque quizá no le deseen tanto acierto el martes contra España.