Mundial 2026 Francia vs España calendario | Cuándo y dónde ver gratis este partido de semifinales

Arlington, Estados Unidos/La espera terminó. Francia y España se enfrentarán este martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en una semifinal del Mundial 2026 que muchos consideran una auténtica final anticipada. En juego estará mucho más que un boleto al partido por el título: el orgullo, la supremacía del fútbol europeo y la posibilidad de seguir escribiendo historia.

Los aficionados en Panamá podrán disfrutar este gran encuentro EN VIVO y GRATIS este martes 14 de julio desde las 2:00 p.m. por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ y TVN Radio 96.5 FM, con una completa cobertura antes, durante y después del compromiso.

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Desde que se realizó el sorteo del torneo en diciembre, muchos apuntaban a un posible choque entre España y Francia en las semifinales. La actual campeona de Europa se mide a la selección que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y fue finalista en Catar 2022, en un duelo que reúne a dos de las plantillas más talentosas del planeta.

"No es exagerado hablar de una final anticipada", aseguró el seleccionador español Luis de la Fuente tras clasificar a esta instancia. El técnico recordó además que España ha derrotado a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2025 y de la Liga de Naciones 2024, resultados que fortalecen la confianza de la Roja.

Sin embargo, el historial en la Copa del Mundo favorece a los franceses. El único enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, cuando los Bleus remontaron para imponerse 3-1, en un partido inolvidable por la actuación de Zinedine Zidane.

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Mbappé y Dembélé lideran el poder ofensivo francés

La selección de Didier Deschamps llega respaldada por un ataque demoledor. Kylian Mbappé comparte el liderato de la tabla de goleadores con Lionel Messi, ambos con ocho anotaciones, mientras que Ousmane Dembélé suma cinco goles.

En total, Francia ha marcado 16 goles en seis partidos del Mundial 2026, siendo únicamente superada por Argentina, que acumula 17 tantos.

España apuesta por su defensa y el talento de Lamine Yamal

La fortaleza de España ha estado en su equilibrio colectivo. El conjunto de Luis de la Fuente apenas ha recibido un gol en todo el torneo, consolidándose como la mejor defensa del campeonato.

Además, todas las miradas estarán puestas sobre Lamine Yamal, quien busca confirmar su crecimiento en la competición. El joven talento español ya sabe lo que es marcarle a Francia, cuando lo hizo en la Eurocopa, y ahora intentará liderar a la Roja hacia una nueva final mundialista.

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Las dudas antes de la semifinal

En España, la principal incógnita pasa por el acompañante de Rodri en el mediocampo. Pedri y Fabián Ruiz compiten por un puesto, luego de que este último brillara y marcara frente a Bélgica en los cuartos de final.

En Francia, la expectativa gira alrededor de la recuperación de Aurélien Tchouaméni, ausente en los dos compromisos anteriores por lesión. No obstante, Manu Koné respondió con actuaciones destacadas durante su ausencia.

La historia también llama a la puerta de Didier Deschamps. Si los franceses avanzan, disputarán su tercera final consecutiva de un Mundial, una marca que únicamente han conseguido anteriormente Brasil y Alemania.

Todo está listo para un choque que promete emociones de principio a fin. Francia y España volverán a medir fuerzas en un escenario mundialista con un premio gigantesco: un lugar en la final del Mundial 2026 y la oportunidad de seguir construyendo su legado en la historia del fútbol.

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