Mundial 2026 Francia vs España | Estadísticas del primer tiempo partido de semifinales

Panamá/España toma ventaja parcial en la semifinal del Mundial 2026 al imponerse 0-1 sobre Francia al término del primer tiempo, en un duelo donde la Roja ha sabido imponer su estilo con mayor posesión del balón y eficacia en los momentos decisivos.

El conjunto español abrió el marcador con el único remate a puerta de la primera mitad de tiro penal obrado por Mikel Oyarzabal, demostrando una gran efectividad pese a no generar un amplio volumen de ocasiones. En contraste, Francia ha tenido dificultades para inquietar el arco rival, ya que apenas registró dos disparos, ninguno de ellos entre los tres palos.

Las estadísticas reflejan un ligero dominio español. La selección dirigida por Luis de la Fuente controla el 56% de la posesión, frente al 44% de los franceses, además de completar 225 pases correctos con una efectividad del 88%, mientras que Francia suma 176 pases acertados y un destacado 90% de precisión, aunque sin traducir esa circulación en oportunidades claras de gol.

En ataque, España generó cinco remates, de los cuales uno terminó en gol, dos fueron bloqueados y dos se marcharon desviados. Por su parte, Francia solo contabiliza dos disparos, ambos sin dirección al arco. Los galos también lideran los tiros de esquina (3-1), pero no han conseguido capitalizar esas acciones a balón parado.

El encuentro se ha disputado con intensidad, reflejada en las cinco faltas cometidas por cada selección y una tarjeta amarilla para Francia, mientras que España mantiene su expediente disciplinario limpio. Con 45 minutos por disputarse, los franceses buscarán reaccionar para evitar la eliminación, mientras que los españoles intentarán administrar su ventaja y sellar el boleto a la gran final del Mundial 2026.