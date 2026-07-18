Mundial 2026 Francia vs Inglaterra estadísticas del primer tiempo

Panamá/Los ingleses dominaron con contundencia en la creación de juego, el volumen ofensivo y la precisión en los pases durante los primeros 45 minutos en Miami.

Inglaterra llegó al descanso con una ventaja abultada de 4-0 sobre Francia en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, un resultado respaldado por una clara superioridad estadística durante los primeros 45 minutos del encuentro.

Los ingleses generaron el doble de disparos que su rival, con 10 remates contra apenas 5 de Francia, además de repartir 3 asistencias frente a las 0 de los galos, un reflejo directo de la contundencia mostrada de cara al arco.

En el control del balón, Inglaterra también se impuso con un 56% de posesión frente al 44% de Francia. Esa mayor tenencia se tradujo en un volumen de pases muy superior: los dirigidos por su cuerpo técnico completaron 274 pases correctos de un total de 289 intentados, para una efectividad del 95%, ampliamente superior al 85% de Francia, que acertó 188 de sus 220 pases, con 32 imprecisiones frente a las 15 de los ingleses.

Francia, sin embargo, se mostró más incisiva en la recuperación de balones, con 9 recuperaciones frente a las 2 de Inglaterra, un dato que contrasta con su bajo rendimiento ofensivo en la primera mitad. En cuanto a los despejes, los galos también llevaron la delantera con 7 frente a los 5 ingleses.

El resto de las estadísticas se mantuvo parejo: ambas selecciones incurrieron en 5 faltas cada una, mientras que Inglaterra acumuló más fueras de juego (3 contra 1) y tiros de esquina (3 contra 2) que su rival.

Declan Rice, la gran figura del primer tiempo en el triunfo parcial de Inglaterra sobre Francia.

Tras disputarse un primer tiempo de 45 minutos, Inglaterra y Francia se encuentran en estos momentos en el descanso del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, con Declan Rice como la gran figura de la primera mitad, luego de una actuación completa que combinó gol, asistencia y un sólido trabajo en ambas fases del juego, respaldada por una calificación de 8.8.

En la faceta de creación de juego, el volante de Inglaterra aportó una asistencia con 1 pase clave que generó 0.09 de goles esperados por asistencia (xA), además de acertar 1 de 2 pases al área rival (50%) y 1 de 2 pases en el último tercio de la cancha (50%). En los centros, mostró efectividad con 2 de 3 centros precisos (67%). No registró pases de descarga (layoffs).

Su gol, por su parte, llegó con un remate que superó ampliamente su valor esperado: de un gol esperado (xG) de apenas 0.04, su disparo alcanzó un gol esperado sobre el arco (xGOT) de 0.29, reflejo de la calidad de ejecución del tanto. En la faceta de ataque, Rice registró 1 disparo total en el primer tiempo, el cual fue al arco (dentro del área), sin remates fuera. No tuvo toques en el área rival ni regates exitosos, faltas recibidas o posiciones adelantadas.

En la faceta de progresión de balón, el mediocampista fue una pieza clave en la circulación de Inglaterra: completó 49 de 50 pases (98% de efectividad), con 1 de 2 pases acertados hacia el último tercio (50%) y un 100% de acierto en pases largos (2/2), además de sumar 64 toques de balón en los primeros 45 minutos, cifra que confirma su protagonismo en la generación de juego.

En la faceta defensiva, Rice también fue determinante: ganó 4 de 5 duelos disputados (80%), todos ellos por el suelo (duelos terrestres ganados: 4/5), sumó 3 intercepciones, 4 recuperaciones y 2 bloqueos como jugador de campo, además de ganar 1 de 4 disputas de entrada o tackle (25%). Fue superado en velocidad en una ocasión (regateado: 1), sin faltas cometidas ni despejes registrados.

Con esta actuación integral en el primer tiempo, Declan Rice se erigió como la figura del duelo por el tercer puesto hasta el descanso, aportando en ataque, en la construcción de juego y en la recuperación defensiva en el triunfo parcial de Inglaterra sobre Francia.

Con este dominio generalizado en creación, posesión y precisión, Inglaterra llega a la segunda mitad con la contundencia numérica de su lado, en un partido que definirá quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026.