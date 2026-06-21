El ídolo de un ídolo: Messi ve en Nadal un modelo de resistencia ante la adversidad

El capitán argentino explicó que recientemente vio la serie documental sobre Nadal y encontró similitudes entre ambos.

Ambos alcanzaron la cima en sus respectivas disciplinas. Uno es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El otro construyó una carrera legendaria basada en la resiliencia, el sacrificio y una competitividad inquebrantable. Lionel Messi asegura que se identifica con Rafael Nadal, no solo por los títulos conquistados, sino por la forma en que enfrentan la adversidad.

A sus casi 39 años, en la recta final de una carrera repleta de éxitos y caracterizado por su perfil reservado, el astro argentino abrió una ventana a su lado más personal tras ser elegido Jugador Más Valioso en el debut de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, partido en el que anotó un triplete.

"Tuve la suerte de conseguir todos los sueños o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Todo lo que viví es mucho más de lo que hubiera podido imaginar cuando era chico", expresó Messi.

El capitán argentino explicó que recientemente vio la serie documental sobre Nadal y encontró similitudes entre ambos.

"Me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera", afirmó.

La respuesta del español no tardó en llegar. A través de redes sociales, Nadal escribió: "Gracias, Leo Messi. Enhorabuena por el arranque en el Mundial".

El mensaje se convirtió en un nuevo impulso para "La Pulga", que tendrá una nueva oportunidad de liderar a la Albiceleste cuando enfrente a Austria por el Grupo J del Mundial, en Arlington, Texas.

El peso de la adversidad

La admiración de Messi por Nadal parece ir más allá de los números. En la docuserie "Rafa", disponible en Netflix, se muestra el lado más humano del extenista español: las lesiones, el dolor, las dudas y el desgaste físico que marcaron gran parte de su carrera.

Nadal se retiró en 2024 con un palmarés impresionante: 22 títulos de Grand Slam, 36 Masters 1000 y dos medallas de oro olímpicas. Messi, por su parte, sigue ampliando una carrera histórica que incluye una Copa del Mundo, dos Copas América y ocho Balones de Oro.

Sin embargo, más allá de los trofeos, el argentino parece valorar una cualidad compartida: la capacidad de mantener el rendimiento en los momentos más difíciles.

Las lágrimas de Messi

Tras marcar su primer gol ante Argelia, Messi fue captado secándose las lágrimas, una imagen que llamó la atención de aficionados y medios de comunicación.

Posteriormente, explicó que atravesaba una situación personal complicada.

"Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados, pero estoy agradecido a toda la delegación, a todos los compañeros que estuvieron como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien", comentó sin ofrecer mayores detalles.

Horas después, la familia Messi confirmó mediante un comunicado que su padre, Jorge Messi, atraviesa una situación de salud, aunque se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

La referencia a Nadal cobra aún más sentido al recordar algunos de los episodios más duros de su carrera. En el Abierto de Australia de 2022 protagonizó la remontada más importante de su trayectoria al recuperarse de dos sets en contra en la final. Ese mismo año conquistó Roland Garros jugando con el pie izquierdo anestesiado debido a sus problemas físicos.

Y, al igual que hizo Nadal durante años, Messi respondió a la adversidad en el campo: después de emocionarse tras el primer tanto, anotó dos goles más para sellar una actuación memorable frente a Argelia.

Una admiración mutua

La admiración entre ambas leyendas viene de años atrás.

En 2023, después de que Argentina conquistara el Mundial de Catar, Messi envió una camiseta autografiada a Nadal. El español había reconocido públicamente que el triunfo albiceleste le generó alegría.

"Que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz", dijo entonces el extenista.

Ese mismo año ambos coincidieron entre los nominados a los Premios Laureus. Nadal, ganador del galardón en 2011 y 2021, expresó públicamente su respaldo al argentino.

"Vamos Leo Messi, este año te lo mereces tú", escribió.

La respuesta de Messi reflejó el respeto que siente por el español:

"Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras".

Aunque representan a dos de las mayores rivalidades deportivas de España —Nadal como reconocido aficionado del Real Madrid y Messi como uno de los mayores ídolos en la historia del Barcelona—, la relación entre ambos ha estado marcada por la admiración y el respeto mutuo.

Sus intercambios han sido principalmente a través de entrevistas y redes sociales. De hecho, apenas han coincidido en persona. Uno de esos encuentros ocurrió en 2018, cuando ambos se encontraron en un bar de Ibiza durante las vacaciones del futbolista argentino.