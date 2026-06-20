Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de un duelo con sabor a eliminatoria anticipada! Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado en el BMO Field de Toronto por la segunda fecha del Grupo E, y el ganador asegurará su pase a los dieciseisavos de final con una jornada de sobra.

Los alemanes llegan arrolladores tras golear 7-1 a Curazao, resultado que los convirtió en máximos goleadores históricos de los Mundiales con 239 tantos, aunque arrastran una racha de siete partidos sin portería en cero. Los "Elefantes", por su parte, sufrieron para superar 1-0 a Ecuador, pero llegan confiados tras encadenar cuatro triunfos seguidos y con la incorporación de Elye Wahi, ya habilitado para jugar tras la polémica que lo mantuvo fuera de Canadá.

El choque está programado para las 3:00 p.m. (hora de Panamá) / 4:00 p.m. ET, con figuras como Kai Havertz, en gran momento goleador, y Guéla Doué como protagonistas a seguir de cerca. ¡Sigue aquí, minuto a minuto, todas las incidencias del partido!