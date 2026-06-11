Mundial 2026| Argentina llama de último momento a Marcos Senesi

Argentina/La selección argentina confirmó este jueves que el defensor Marcos Senesi se sumó a la convocatoria para el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo por una lesión muscular.

A través de sus redes sociales, la Albiceleste confirmó que el jugador recientemente fichado por el Tottenham Hotspur de Inglaterra integrará la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial.

Balerdi había sufrido un desgarro muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo, lo que lo dejó imposibilitado de participar en la Copa del Mundo, según informó la AFA la semana pasada.

La noticia puso fin a un sinfín de especulaciones que situaban a los volantes Guido Rodríguez del Valencia español y Máximo Perrone del Como italiano como candidatos a ocupar el lugar vacante.

Senesi viene de completar una destacada temporada en la Premier League con el Bournemouth y es considerado uno de los zagueros argentinos de mejor rendimiento en Europa.

El defensor, surgido en San Lorenzo, fue anunciado el miércoles como nuevo jugador del Tottenham.

La defensa del campeón del mundo cuenta ahora con Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y el propio Senesi.

Argentina debutará en el Mundial contra Argelia en el Kansas City Stadium, a las 01H00 GMT del 17 de junio.

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