Panamá/Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el inicio del Grupo G del Mundial 2026 en el Lumen Field de Seattle. Los egipcios dominaron gran parte del partido y se adelantaron gracias a un gol de Emam Ashour al minuto 19.

Sin embargo, la entrada de Romelu Lukaku cambió el rumbo del encuentro. Apenas 10 segundos después de ingresar, su presión provocó un autogol de Mohamed Hany al 66' tras un centro de Thomas Meunier.

El empate dejó sensaciones positivas para Egipto, pero también evidenció la capacidad de reacción de los Diablos Rojos.