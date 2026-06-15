EN VIVO Mundial 2026| Irán vs Nueva Zelanda: partido del Grupo G

Estados Unidos/El Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su actividad este lunes con un duelo de enorme importancia entre la selección de Irán y Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles.

Sobre el papel, Irán llega como favorito. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei afronta su séptima participación mundialista respaldado por una sólida trayectoria en la fase clasificatoria y por una estructura táctica que ha convertido a Team Melli en una de las selecciones más competitivas de Asia durante la última década. Los iraníes han construido su identidad alrededor de la disciplina defensiva, la intensidad física y la experiencia internacional de varios de sus referentes.

La principal referencia ofensiva será Mehdi Taremi, atacante llamado a liderar un equipo que busca, por fin, superar la barrera de la fase de grupos. Sin embargo, la preparación del combinado persa ha estado marcada por circunstancias extradeportivas y por la ausencia de algunas piezas importantes, factores que añaden incertidumbre a su estreno mundialista.

Enfrente estará una Nueva Zelanda que regresa a la máxima cita del fútbol tras 16 años de ausencia. Los "All Whites" completaron una campaña impecable en Oceanía y llegan con la ilusión de repetir el espíritu competitivo que los hizo memorables en Sudáfrica 2010. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan por un fútbol más elaborado que en anteriores generaciones, aunque mantienen como principal fortaleza el orden colectivo.

La gran esperanza neozelandesa será el veterano goleador Chris Wood, capitán y referente de una selección que intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender a una defensa iraní habitualmente muy difícil de vulnerar.