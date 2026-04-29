Mundial 2026 | Irán cancela su presencia en Congreso de la FIFA ¿Qué ocurrió?

Teherán, Irán/Los dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol cancelaron este miércoles su participación en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, por un "insulto" proferido por un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto, según un comunicado de la organización recogido por las agencias de prensa iraníes.

El presidente y el secretario general de la Federación Iraní, que viajaron a Canadá con "visados oficiales", decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado de los agentes de inmigración en el aeropuerto y el insulto a "uno de los órganos más honorables de las fuerzas armadas iraníes", reza el comunicado, que no da más precisiones.

En 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución iraní como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio.