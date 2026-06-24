Mundial 2026 | Escocia 0-3 Brasil todos los goles Grupo C

Brasil disfrutó este miércoles de una fiesta completa en Miami. Goleó 3-0 a Escocia. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Escocia 0-3 Brasil todos los goles Grupo C / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
24 de junio 2026 - 20:00

Panamá/Vinícius Júnior fue la gran figura de Brasil en la goleada 3-0 sobre Escocia al marcar un doblete. El delantero abrió el marcador al minuto 7 tras aprovechar un error defensivo y luego amplió la ventaja con un remate de cabeza antes del descanso.

El tercer gol de la Canarinha llegó por medio de Matheus Cunha, quien definió a placer luego de una gran asistencia de Bruno Guimarães en la segunda mitad.

Goleadores del partido

Vinícius Júnior (Brasil) – 2 goles

Matheus Cunha (Brasil) – 1 gol

Con estos tantos, Brasil selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo C, mientras que el regreso de Neymar fue otro de los momentos más celebrados de la noche en Miami.

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