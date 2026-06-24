Mundial 2026 Escocia vs Brasil | Dónde ver este partido gratis correspondiente al Grupo C

El cierre del Grupo C del Mundial 2026 llega este miércoles con uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Panamá/Escocia se mide ante Brasil en un duelo que definirá el futuro de los europeos en el torneo. El partido podrá seguirse de forma gratuita por TVMAX, también en TVN Pass y en señal de audio por TVN Radio 96.5 FM, desde las 5:00 PM (hora Panamá).

Lo que está en juego

Escocia llega a este tercer partido con opciones de avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. Una victoria o incluso un empate podría ser suficiente, aunque el rival no es el más indicado para sumar: los escoceses no han ganado ninguno de sus ocho partidos ante selecciones sudamericanas en la historia del torneo, con una media de 2.5 goles en contra por partido.

En el último juego ante Marruecos, los escoceses cayeron 1-0 tras encajar un gol al minuto 90, y preocupa su falta de llegada: apenas cinco disparos al arco en sus últimos cinco partidos en grandes torneos.

Brasil, por su parte, viene de una goleada 3-0 ante Haití con todos sus goles en el primer tiempo, y puede cerrar el grupo como líder con una victoria. Sin embargo, Carlo Ancelotti no contará con Raphinha, baja por lesión, y el regreso de Neymar a los entrenamientos no garantiza su presencia desde el inicio.

Claves del partido

Scott McTominay será el referente ofensivo de Escocia, aunque suma apenas un gol en ocho apariciones en torneos mayores. Del lado brasileño, Matheus Cunha llega en estado de forma tras anotar dos goles ante Haití y acumular cinco tantos en sus últimas seis presentaciones con clubes y selección.

En el historial directo, Brasil no ha perdido ninguno de los cuatro encuentros previos entre ambos en Copas del Mundo, con un marcador acumulado de 7-2 a su favor en los últimos tres.

No te pierdas Escocia vs Brasil, hoy a las 5:00 PM (hora Panamá) en vivo y gratis por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.