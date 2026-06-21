Panamá/La emoción del Mundial 2026 continúa y hoy te damos la bienvenida a la transmisión EN VIVO del esperado duelo entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H. La selección española buscará sumar una victoria importante en su camino hacia los dieciseisavos de final, mientras que los saudíes intentarán dar la sorpresa y mantenerse en la pelea por la clasificación.

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