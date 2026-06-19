Panamá/¡Bienvenidos a nuestra transmisión EN VIVO del apasionante duelo del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Australia, correspondiente al Grupo D, un partido que promete emociones de principio a fin. Ambos equipos llegan igualados con 3 puntos, por lo que este compromiso será determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

La selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, viene de una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay, mientras que Australia debutó con un sólido triunfo 2-0 ante Turquía. El escenario está listo para un choque de alto nivel entre dos selecciones que buscarán dar un paso gigante hacia la siguiente ronda del torneo más importante del planeta.