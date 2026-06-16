Panamá/La selección de Francia arrancó con autoridad su participación en el Mundial 2026 al imponerse 3-1 sobre Senegal, impulsada por una brillante actuación de Kylian Mbappé.

El atacante francés marcó un doblete (66' y 90+6') para convertirse en el nuevo máximo goleador histórico de los Bleus, dejando atrás a Olivier Giroud. Bradley Barcola también aportó a la victoria con un tanto al minuto 82, mientras que Ibrahim Mbaye maquilló el resultado para los africanos en el descuento. Con este triunfo, los franceses comenzaron con paso firme su camino en el Grupo I.