Mundial 2026 España vs Bélgica | Estos fueron los memes más populares de la jornada

Panamá/La selección de España venció 2-1 a Bélgica en el Los Angeles Stadium y selló su boleto a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia. El partido, que tuvo goles de Fabián Ruiz, Charles De Ketelaere y Mikel Merino, dejó una gran cantidad de reacciones y memes que rápidamente se viralizaron en X, Instagram y TikTok.

El protagonista indiscutido de las redes fue Mikel Merino, autor del gol decisivo en el minuto 88, ingresando desde el banco tal como lo había hecho en la fase anterior ante Portugal. Los usuarios no tardaron en comparar al mediocampista del Arsenal con figuras históricas del gol en Copas del Mundo, consolidándolo como uno de los personajes más recurrentes del ciclo de memes de esta selección.

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Otro de los grandes protagonistas virales de la noche fue Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, de apenas 3 años, quien volvió a robar cámara desde la tribuna. Sus celebraciones espontáneas, saltos y gestos de euforia tras el gol de Merino se replicaron en miles de publicaciones, consolidando al pequeño como uno de los símbolos más entrañables de la Roja en este Mundial.

Los usuarios también continuaron con las comparaciones y fusiones entre jugadores españoles y exfutbolistas, un formato que ya venía teniendo gran repercusión en rondas anteriores con figuras como Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, y que ahora sumó al propio Merino dentro de ese ciclo de bromas futboleras.

Con la clasificación asegurada, la afición española ya proyecta en redes la posibilidad de repetir la hazaña del Mundial de Sudáfrica 2010, alimentando el sueño colectivo de una segunda estrella para España, esta vez en Estados Unidos.