Mundial 2026 | Lionel Messi se roba la escena en el nuevo adelanto de Spider-Man junto a Tom Holland

Panamá/En medio de la efervescencia del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a demostrar su peso como figura global con una sorpresiva aparición en la última promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película de Tom Holland que llegará a las salas de cine el próximo 30 de julio en Latinoamérica.

En el video, difundido por Sony Pictures, Peter Parker —interpretado por Holland— se encuentra desprevenido en una cafetería de Nueva York cuando es interrumpido por la inesperada llegada del astro argentino. Sorprendido, el actor reconoce al futbolista y le pregunta qué hace ahí; Messi responde que anda en la búsqueda del verdadero Hombre Araña. Minutos después, ya transformado en superhéroe, Spider-Man lo invita a recorrer los cielos de Manhattan en una de las secuencias más comentadas del clip.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la presencia del capitán argentino, sino un detalle que ya es marca registrada en él: Messi no pronuncia ni una sola palabra en inglés durante todo el comercial. Como ha sido costumbre en sus campañas publicitarias —recordadas en marcas como Pepsi, Adidas y Apple—, el rosarino responde absolutamente todo en español, mientras el resto de la escena se desarrolla en inglés a su alrededor.

El spot se suma a la larga lista de apariciones comerciales de Messi durante esta Copa del Mundo, y confirma una vez más que, sea cual sea el escenario —cancha o set publicitario—, el "10" siempre juega con sus propias reglas.

Messi y la Albiceleste, a paso firme en el Mundial 2026

El comercial llega justo en el momento más intenso de la defensa del título por parte de Argentina. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, cerró la fase de grupos con puntaje ideal en el Grupo J: arrancó con un contundente 3-0 ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, continuó con un 2-0 ante Austria el 22 de junio en Dallas y cerró con un 3-1 ante Jordania, resultado que selló su primer puesto del grupo.

El gran protagonista de esa campaña fue, otra vez, Messi. El capitán anotó en los tres compromisos y acumuló seis goles en la fase de grupos, entre ellos un hat-trick frente a Argelia en el debut, un doblete ante Austria y un gol ante Jordania. Con esas conquistas, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico en solitario de los Mundiales, superando a Miroslav Klose (16 goles) y a Marta Vieira (17), y llegó a 19 tantos tras sumar uno más ante Jordania.

Con el primer lugar del grupo asegurado, la Selección Argentina ahora se mide ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, partido pactado para el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival, que disputa su primer Mundial en la historia, llega como una de las grandes revelaciones del torneo tras empatar sin goles ante España en su debut y avanzar como segundo del Grupo H.