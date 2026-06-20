Mundial 2026 Países Bajos vs Suecia | Previa, antecedentes y alineaciones probables

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Países Bajos vs Suecia: un choque europeo que promete emociones en el Mundial 2026.

Panamá/El Houston Stadium será testigo de uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, cuando Países Bajos y Suecia se enfrenten en un duelo que podría definir el liderato de la zona.

Ambas selecciones dejaron buenas sensaciones en su estreno y ahora buscarán dar un golpe de autoridad para acercarse a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega con la obligación de ganar después de un frustrante empate 2-2 ante Japón. Los neerlandeses dejaron escapar una ventaja en los minutos finales y necesitan sumar de a tres para evitar complicaciones antes de la última fecha de la fase de grupos. Además, la Oranje intentará ampliar su notable racha sin derrotas en la Copa del Mundo, que se mantiene desde la final de Sudáfrica 2010, registrando ocho victorias y cinco empates, sin contar las definiciones por penales.

Por su parte, Suecia comenzó el torneo de manera espectacular tras aplastar 5-1 a Túnez, un resultado que incluso provocó la salida del entrenador del conjunto africano. Los escandinavos sueñan con lograr su primer inicio perfecto de dos victorias consecutivas en una Copa del Mundo desde 1958, edición en la que alcanzaron la gran final.

Los antecedentes añaden un ingrediente especial a este compromiso. Los únicos dos enfrentamientos entre Países Bajos y Suecia en una Copa del Mundo o una Eurocopa terminaron empatados sin goles, aunque produjeron un total de 77 disparos. Uno de esos encuentros, disputado en Alemania 1974, pasó a la historia por popularizar el legendario “giro de Cruyff”.

Datos a tener en cuenta

Países Bajos necesita apenas dos goles más para alcanzar los 100 tantos en la historia de los Mundiales.

necesita apenas dos goles más para alcanzar los 100 tantos en la historia de los Mundiales. Los neerlandeses no han conseguido mantener su portería imbatida en sus últimos cinco partidos internacionales.

Suecia acumula 12 encuentros consecutivos recibiendo al menos un gol.

acumula 12 encuentros consecutivos recibiendo al menos un gol. Ninguno de los últimos siete partidos de los suecos en una Copa del Mundo terminó empatado (4 victorias y 3 derrotas).

Jugadores a seguir

Las miradas estarán puestas sobre Ryan Gravenberch, quien repartió dos asistencias frente a Japón, igualando en un solo partido la cantidad de contribuciones ofensivas que había conseguido en sus anteriores 27 encuentros con la selección absoluta.

Del lado sueco, el peligro tiene nombre y apellido: Alexander Isak. El delantero ya registra tres participaciones directas en goles en este Mundial 2026 (un gol y dos asistencias), una cifra que un futbolista sueco no alcanzaba desde Henrik Larsson en la Copa del Mundo de 2002.

En cuanto a las novedades médicas, Países Bajos no presenta nuevas preocupaciones físicas, mientras que Suecia está pendiente de la evolución de Gabriel Gudmundsson, quien abandonó el partido ante Túnez con molestias.

Todo apunta a un enfrentamiento intenso, abierto y con mucho talento sobre el terreno de juego. Dos selecciones europeas con historia, calidad y la necesidad de ganar protagonizarán un partido que puede marcar el destino del Grupo F del Mundial 2026.

Alineaciones probables:

Países Bajos: Bart Verbruggen, D. Dumfries, Jan Paul Van Hecke, V. Van Dijk, Micky Van de Ven, Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Crysencio, Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, V. Lindelof, Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Alexander Isak y Viktor Gyoke.

Con información de Flashcore