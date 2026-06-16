Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Los canaleros se preparan para enfrentar a las estrellas negras con el grupo al completo

Panamá/La Selección de Panamá completó este martes su último entrenamiento en su campo base antes de enfrentar a Ghana en el BMO Field de Toronto, Canadá, en un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del torneo.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó durante los primeros 15 minutos con acceso a los medios, luego a puerta cerrada y contó prácticamente con todo su plantel disponible, aunque la gran incertidumbre continúa siendo la presencia de Adalberto "Coco" Carrasquilla, quien se mantiene en duda debido a la lesión que arrastra, realizó trabajo diferenciado con su preparador físico.

Griffith continúa con el grupo como alternativa ante una posible baja

Una de las novedades es que Víctor Griffith se mantiene trabajando junto a la delegación panameña como futbolista invitado y alternativa en caso de que Coco Carrasquilla no pueda recuperarse a tiempo, tomando en cuenta el período que hay para realizar cambios en el plantel, permanece integrado al grupo por cualquier eventualidad que obligue a realizar modificaciones en la convocatoria.

Trabajo táctico y buenas noticias en la recuperación de algunos jugadores

Durante la práctica, los futbolistas realizaron ejercicios físicos, trotes y posteriormente, a puerta cerrada, trabajos tácticos enfocados en el compromiso ante el conjunto africano.

Además, Luis Mejía y Edgardo Fariña mostraron una buena condición física y se observaron recuperados de las molestias que habían presentado en los últimos días. Por su parte, JD Gunn también permaneció junto al grupo de trabajo.

Sin reconocimiento de cancha y concentración total

La delegación panameña no realizará el tradicional reconocimiento de cancha del BMO Field y permanecerá concentrada en su hotel en Toronto, donde ultimará detalles de cara al encuentro.

La conferencia de prensa oficial está programada para las 2:30 p.m., con la participación del entrenador Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy, y será transmitida por TVMAX.

Aunque todavía no existe un parte médico oficial, todo indica que Coco Carrasquilla podría perderse el compromiso ante Ghana, por lo que Panamá mantiene activas sus alternativas para afrontar un partido de gran exigencia.

Con información de Ricardo Icaza