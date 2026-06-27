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Mundial 2026 Reacciones de jugadores de la selección de Panamá

Los jugadores de la selección de Panamá expresaron sus sensaciones tras la derrota 0-2 frente a Inglaterra, resultado con el que la Selección Nacional cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 Reacciones de jugadores de la selección de Panamá / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
27 de junio 2026 - 22:14

Panamá/La selección de Panamá terminó su participación en el Mundial 2026 luego de caer 0-2 ante Inglaterra, los jugadores Ismael Díaz, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Eric Davis y Édgar Yoel Bárcenas dieron un balance de la actuación del equipo en esta justa mundialista.

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