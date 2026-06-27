Mundial 2026 Reacciones de jugadores de la selección de Panamá
Los jugadores de la selección de Panamá expresaron sus sensaciones tras la derrota 0-2 frente a Inglaterra, resultado con el que la Selección Nacional cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/La selección de Panamá terminó su participación en el Mundial 2026 luego de caer 0-2 ante Inglaterra, los jugadores Ismael Díaz, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Eric Davis y Édgar Yoel Bárcenas dieron un balance de la actuación del equipo en esta justa mundialista.