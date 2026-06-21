Mundial 2026 | Así está la tabla de posiciones en el Grupo F

Panamá/El Grupo F del Mundial 2026 llega a su última jornada con dos selecciones ya con un pie en los dieciseisavos de final. Tras dos fechas disputadas, Países Bajos comanda la zona con 4 puntos y una diferencia de gol de +4 (siete goles a favor y tres en contra), seguido de cerca por Japón, también con 4 unidades y la misma diferencia de gol, aunque con un tanto menos anotado, lo que lo deja en el segundo escalón.

Suecia se mantiene con vida en la tercera posición con 3 puntos y diferencia de gol neutra, mientras que Túnez cierra la tabla sin sumar de punto alguno y con un saldo negativo de -8 goles, lo que prácticamente lo deja fuera de carrera.

Así se movió la tabla en las primeras dos fechas

El grupo arrancó parejo: Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un duelo de ida y vuelta en el AT&T Stadium de Arlington, mientras que Suecia goleó 5-1 a Túnez en el estadio BBVA de Monterrey con tantos de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

La segunda jornada reordenó todo: los neerlandeses desplegaron su mejor versión para vencer 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston, con doblete de Brian Brobbey y otro de Cody Gakpo, mientras que Japón aplastó 4-0 a Túnez en Monterrey, resultado que dejó a los tunecinos matemáticamente eliminados.

El formato más grande en la historia del Mundial

Esta edición reúne por primera vez a 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos (de la A a la L), donde cada selección disputa tres partidos. A diferencia de los formatos anteriores, no solo avanzan los dos primeros de cada grupo a los dieciseisavos de final (24 equipos en total), sino que se suman los ocho mejores terceros lugares de todo el certamen, completando un cuadro de 32 selecciones para la primera ronda eliminatoria. Esto significa que, aunque Suecia no termine entre los dos primeros del Grupo F, todavía conserva una vía de clasificación si su cosecha de puntos y diferencia de gol resultan competitivas frente a los terceros de los otros 11 grupos.

Lo que viene en el Grupo F

La definición llegará el jueves 25 de junio, con ambos partidos disputándose de forma simultánea, tal como exige el reglamento de la FIFA para evitar arreglos de resultados. Túnez recibirá a Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que Japón se medirá a Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, ambos a las 7:00 p.m. hora del Este (6:00 p.m. hora de Panamá).

Países Bajos y Japón ya tienen el pase asegurado, pero el orden final importa: si los japoneses vencen a Suecia, se quedarán con el liderato del grupo sin importar el otro resultado; si los neerlandeses ganan y Japón no lo hace, la Oranje retiene la cima por mayor cantidad de goles a favor. Para Suecia, el panorama es más exigente: necesita ganarle a Japón para alcanzar los seis puntos y mantener opciones de terminar entre los dos primeros o, en su defecto, pelear su lugar entre los mejores terceros del torneo.